MasterChef Somer Sivrioğlu Acun Ilıcalı'dan ambargoyu yedi tek telefonla işi bitti! Geri dönüşü olmayan açıklama yapınca...
MasterChef Somer Sivrioğlu Acun Ilıcalı'dan ambargoyu yedi, tek telefonla işini bitirdi! Geri dönüşü olmayan açıklama yapınca Somer Sivrioğlu hakkında şoke eden iddialar da gündemde yerini aldı. TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacıların finale gitmek için ter döktüğü rekabet her geçen hafta biraz daha artıyor. Yayın sırasında geri dönüşü olmayan bir açıklamada bulunan Şef Somer Sivrioğlu'nun sözleri tüm dengeleri değiştirdi. MasterChef bir kurgu mu? İşte MasterChef skandalları hakkında gündeme bomba gibi düşen yeni iddia!
GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN AÇIKLAMA YAPINCA...
MasterChef Somer Sivrioğlu Acun Ilıcalı'dan ambargoyu yedi tek telefonla işi bitti! Acun Medya tarafından ekranlara taşınan başarılı yarışmada her bölüm büyük bir heyecanla izleniyordu. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise Mavi takım kaptanı seçildi. En iyi tulumba tatlısını yapan ismin Mavi takım kaptanı olacağı yarışmanın birincisi ise Hasan Biltekin oldu. Tahsin'le son ikiye kalan Hasan, hayranlarını mutlu etmişti. Tam da o anlarda Somer Şef, şok sözlerde bulundu!
Masterchef yarışmasının son bölümünde en iyi tulumba tatlısını çıkaran 6 isim ön kısma çağırılmışlardı. Eren, Ateş, Tahsin, Dilara, Hasan ve Araz öne çıkan isimler olmuştu. Sona ise Tahsin ve Hasan kalmış ve Somer Şeften övgü dolu yorumlar almışlardı. Somer Şef tam o anda "Sizler bizim son 8'te hatta son 4'te göreceğimiz isimlerdensiniz" yorumunu yapınca bütün algılar değişti. Acun Medya'ya skandal yorumlar arka arkaya geldi…
"ACUN'DAN VETO"
Geçtiğimiz günlerde de Masterchef yarışmasının son 5 ismi ortaya çıkmış ve akıllarda "Masterchef yarışması bir kurgu mu?" soru oluşmuştu. Masterchef'in son beşinde olacak isimler ise Emre, Burcu, Eren, Hasan ve Tahsin olmuştu. Konu hakkında herhangi bir açıklama yapılmaması ve ardından Somer Şef'ten gelen bu sözler ise izleyicilerden tepkilere neden oldu. Birçok kişi Somer Şef'in bu yüzden yarışmadan ayrıldığını, Acun Ilıcalı tarafından veto konulduğu ileri sürüldü.
"HER ŞEY KURGU MU?"
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