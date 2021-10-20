MasterChef Somer Sivrioğlu Acun Ilıcalı’dan ambargoyu yedi tek telefonla işi bitti! Geri dönüşü olmayan açıklama yapınca...

"ACUN'DAN VETO"

Geçtiğimiz günlerde de Masterchef yarışmasının son 5 ismi ortaya çıkmış ve akıllarda "Masterchef yarışması bir kurgu mu?" soru oluşmuştu. Masterchef'in son beşinde olacak isimler ise Emre, Burcu, Eren, Hasan ve Tahsin olmuştu. Konu hakkında herhangi bir açıklama yapılmaması ve ardından Somer Şef'ten gelen bu sözler ise izleyicilerden tepkilere neden oldu. Birçok kişi Somer Şef'in bu yüzden yarışmadan ayrıldığını, Acun Ilıcalı tarafından veto konulduğu ileri sürüldü.