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Masterchef Somer şefi sevgilisi herkes tarafından merak ediliyordu! İşte Somer Sivrioğlu'nun esmer sevgilisi

MasterChef programında jüri olan Somer Sivrioğlu yeri geldiğinde sert yeri geldiğinde esprili kişiliğiyle ile dikkat çekiyor. Avustralya'da bir Türk restoranı bulunan MasterChef'in Somer Şef'i özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. Bir dönem karısını aldattığı yönündeki haberlerle gündeme gelen Somer Sivrioğlu'nun 1 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor. MasterChef izleyicisinin merakla takip ettiği Somer Şef'in merak edilen sevgilisi ortaya çıktı. İşte başta Somer Sivrioğlu olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

02.01.2021 15:57 - Son Güncelleme: 02.01.2021 16:54
Masterchef Somer şefi sevgilisi herkes tarafından merak ediliyordu! İşte Somer Sivrioğlu'nun esmer sevgilisi

Şef Somer Sivrioğlu, üç sezondur MasterChef Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yapıyor. Sydney'de menüsünde pek çok Türk lezzeti bulunan ve marka haline gelen bir Türk restoranı işleten Somer Sivrioğlu, hem sert hem de esprili halleriyle dikkat çekiyor. Özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Somer Sivrioğlu'nun sosyal medya paylaşımları yakın markajda.

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Masterchef Somer şefi sevgilisi herkes tarafından merak ediliyordu! İşte Somer Sivrioğlu'nun esmer sevgilisi

Sevgilisi herkes tarafından merak edilen Somer Şef'in sevgilisi bakın kimmiş. İşte başta Somer Sivrioğlu olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

Masterchef Somer şefi sevgilisi herkes tarafından merak ediliyordu! İşte Somer Sivrioğlu'nun esmer sevgilisi

HATİCE VE SEVGİLİSİ ALİ KEMAL SARI

Masterchef Somer şefi sevgilisi herkes tarafından merak ediliyordu! İşte Somer Sivrioğlu'nun esmer sevgilisi
Masterchef Somer şefi sevgilisi herkes tarafından merak ediliyordu! İşte Somer Sivrioğlu'nun esmer sevgilisi
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