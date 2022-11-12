Masterchef şampiyonu Cemre Uyanık'ın son halini gören hayranlıkla baktı! Serhat Akın'la sektöre atılan Cemre Uyanık...
Tv 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'in tek kadın şampiyonu olan Cemre Uyanık son haliyle parmak ısırtıyor. Masterchef 2019'un en iddialı isimlerinden biri olan ve bu iddiasını finale de taşıyan Cemre Uyanık, Alican Sabunsoy ile finale kalmış, finalde şampiyonluğu alan isim olmuştu. Sonrasında Serhat Akın'ın kurduğu restoranın başına geçen Cemre Uyanık'ın son hali herkesi kendisine hayran bırakıyor.
12.11.2022 09:28 - Son Güncelleme: 12.11.2022 09:28
MasterChef 2019 yılında rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğu göğüsleyen Cemre Uyanık değişimi ile sosyal medyayı salladı. Yarışmada tavırlarıyla dikkat çeken Cemre Uyanık'ın son hali oldukça iddialı.