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Haberler Magazin Masterchef Safanur'un sevgilisi de aynı yarışmadan çıktı! Mehmet şefin gözde yarışmacısı Emir Elidemir meğer Safanur ile... Duyan inanamadı

Masterchef Safanur'un sevgilisi de aynı yarışmadan çıktı! Mehmet şefin gözde yarışmacısı Emir Elidemir meğer Safanur ile... Duyan inanamadı

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni programı Masterchef'te aşk iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Yarışmadan çok özel hayatlarıyla gündeme gelen yarışmacılar ve jüri üyeleri magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Dilara ve Sergen'in haklarında çıkan aşk iddialarının ardından bu kez Safanur'un da adı Emir Elidemir'le anıldı. 23 yaşındaki yarışmacının, geçtiğimiz sezonun yarışmacısı ve Mehmet şefin göz bebeği Emir Elidemir ile birlikte olduğu konuşuluyor. İşte gündeme bomba gibi düşen iddianın detayları...

14.11.2021 22:56 - Son Güncelleme: 14.11.2021 22:56
Masterchef Safanur’un sevgilisi de aynı yarışmadan çıktı! Mehmet şefin gözde yarışmacısı Emir Elidemir meğer Safanur ile... Duyan inanamadı

Masterchef yarışmacıları arasında dönen aşk iddiları gündemden düşmüyor. Bir jüriler bir yarışmacılar... Sık sık yarışma programından bir isim magazin dünyasında en çok konuşulan isimlerden biri oluyor. Milyonlarca takipçisi bulunan TV8'in fenomen yarışması Masterchef'te sular durulmuyor. Adı aşk iddialarına karışmayan bir Safanur Bol kalmıştı. Peki Safanur Emir Elidemir ile aşk mı yaşıyor? Duyan inanamadı.

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Masterchef Safanur’un sevgilisi de aynı yarışmadan çıktı! Mehmet şefin gözde yarışmacısı Emir Elidemir meğer Safanur ile... Duyan inanamadı

Sevimli tavırları ile milyonların sempatisini kazanan Masterchef Safanur, şeflere de kendisini yetenekleriyle sevdirmişti.

Masterchef Safanur’un sevgilisi de aynı yarışmadan çıktı! Mehmet şefin gözde yarışmacısı Emir Elidemir meğer Safanur ile... Duyan inanamadı

En çok dokunulmazlık alan yarışmacılardan başarılı şef adayı Safanur'un adı Emir Elidemir ile anılmaya başladı.

Masterchef Safanur’un sevgilisi de aynı yarışmadan çıktı! Mehmet şefin gözde yarışmacısı Emir Elidemir meğer Safanur ile... Duyan inanamadı

Geçtiğimiz yıl Ayyüce isimli yarışmacıyla yakınlaştığı iddia edilen Masterchef Emir Elidemir, bu iddialara karşılık olarak hiçbir açıklama yapmamıştı.

Masterchef Safanur’un sevgilisi de aynı yarışmadan çıktı! Mehmet şefin gözde yarışmacısı Emir Elidemir meğer Safanur ile... Duyan inanamadı

Yarışma boyunca birçok isimle anılan ve fanları tarafından birçok isme yakınlaştırılan Masterchef Emir Elidemir'in hayranları şimdi de bu sezon yer alan Masterchef Safanur'la ikilinin aşk yaşadığını iddia etti.

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