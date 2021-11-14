Masterchef Safanur'un sevgilisi de aynı yarışmadan çıktı! Mehmet şefin gözde yarışmacısı Emir Elidemir meğer Safanur ile... Duyan inanamadı
TV8 ekranlarının reyting rekortmeni programı Masterchef'te aşk iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Yarışmadan çok özel hayatlarıyla gündeme gelen yarışmacılar ve jüri üyeleri magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Dilara ve Sergen'in haklarında çıkan aşk iddialarının ardından bu kez Safanur'un da adı Emir Elidemir'le anıldı. 23 yaşındaki yarışmacının, geçtiğimiz sezonun yarışmacısı ve Mehmet şefin göz bebeği Emir Elidemir ile birlikte olduğu konuşuluyor. İşte gündeme bomba gibi düşen iddianın detayları...
Masterchef yarışmacıları arasında dönen aşk iddiları gündemden düşmüyor. Bir jüriler bir yarışmacılar... Sık sık yarışma programından bir isim magazin dünyasında en çok konuşulan isimlerden biri oluyor. Milyonlarca takipçisi bulunan TV8'in fenomen yarışması Masterchef'te sular durulmuyor. Adı aşk iddialarına karışmayan bir Safanur Bol kalmıştı. Peki Safanur Emir Elidemir ile aşk mı yaşıyor? Duyan inanamadı.
Sevimli tavırları ile milyonların sempatisini kazanan Masterchef Safanur, şeflere de kendisini yetenekleriyle sevdirmişti.
En çok dokunulmazlık alan yarışmacılardan başarılı şef adayı Safanur'un adı Emir Elidemir ile anılmaya başladı.
Geçtiğimiz yıl Ayyüce isimli yarışmacıyla yakınlaştığı iddia edilen Masterchef Emir Elidemir, bu iddialara karşılık olarak hiçbir açıklama yapmamıştı.
Yarışma boyunca birçok isimle anılan ve fanları tarafından birçok isme yakınlaştırılan Masterchef Emir Elidemir'in hayranları şimdi de bu sezon yer alan Masterchef Safanur'la ikilinin aşk yaşadığını iddia etti.