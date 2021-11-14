Masterchef Safanur’un sevgilisi de aynı yarışmadan çıktı! Mehmet şefin gözde yarışmacısı Emir Elidemir meğer Safanur ile... Duyan inanamadı

Masterchef yarışmacıları arasında dönen aşk iddiları gündemden düşmüyor. Bir jüriler bir yarışmacılar... Sık sık yarışma programından bir isim magazin dünyasında en çok konuşulan isimlerden biri oluyor. Milyonlarca takipçisi bulunan TV8'in fenomen yarışması Masterchef'te sular durulmuyor. Adı aşk iddialarına karışmayan bir Safanur Bol kalmıştı. Peki Safanur Emir Elidemir ile aşk mı yaşıyor? Duyan inanamadı.