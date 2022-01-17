Masterchef Pelin’in son halini gören inanamadı! Pelin Zaman değişimiyle ağızları açık bıraktı ‘Yarışmadaki halinle daha güzeldin’
Masterchef Pelin'in son halini gören inanamadı! MasterChef Türkiye 2021 sezonunda yarışan ve adını geniş kitlelere duyuran Pelin Zaman, yarışmadaki performansının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olmuştu. Şarkıcı Gökhan Akar ile mutlu bir birliktelik sürdüren Zaman'ın bir dönem Danilo Zanna ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. 'Aşk yaşıyorum evet ama Gökhan Akar'la' diyerek iddiaları yalanlayan Pelin Zaman, bu kez bambaşka bir konuyla gündem oldu. Son halini Instagram hesabında yayınlayan fenomen yarışmacıyı gören şaşkına döndü. Birçok sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği Zaman için 'Yarışmadaki halinle daha güzeldin' yorumu yapıldı. İşte Pelin Zaman'ın son hali...
17.01.2022 18:13
- Son Güncelleme: 17.01.2022 18:13
MasterChef Türkiye 2021 sezonu yarışmacılarından Pelin Zaman, hazırladığı tabakların yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekmişti. Şarkıcı Gökhan Akar ile mutlu bir birliktelik sürdüren Zaman'ın bir dönem Danilo Zanna ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.
İDDİALARI YALANLADI!
Sosyal medya hesabından zaman zaman şarkıcı sevgilisi Gökhan Akar ile paylaşımlar yapan Pelin Zaman, bir takipçisinin "Danilo Şef ile aşk yaşadığınız doğru mu?" sorusuna "Aşk yaşıyorum evet ama Gökhan Akar'la" yanıtını vermişti.
SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ!
Geçtiğimiz günlerde final bölümüyle ekrana gelen MasterChef Türkiye 2021 yarışmacılarından Pelin Zaman, şimdi ise Instagram hesabındaki son paylaşımıyla gündeme geldi.