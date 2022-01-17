Masterchef Pelin’in son halini gören inanamadı! Pelin Zaman değişimiyle ağızları açık bıraktı ‘Yarışmadaki halinle daha güzeldin’

MasterChef Türkiye 2021 sezonu yarışmacılarından Pelin Zaman, hazırladığı tabakların yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekmişti. Şarkıcı Gökhan Akar ile mutlu bir birliktelik sürdüren Zaman'ın bir dönem Danilo Zanna ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.