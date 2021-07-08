Masterchef Pelin Zaman hem 3 'evet'i hem jürinin aklını aldı! Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna kendini tutamadı Mehmet Yalçınkaya....
Masterchef yeni sezonuyla geçtiğimiz günlerde ekrana gelmeye başladı. Survivor'ın bitmesinin hemen ardından yayın hayatına başlayan Masterchef, henüz bekleneni veremedi. İzleyiciler bunu ilk tur elemelerinin bitmemesine bağlıyor ve ilerleyen günler için beklenti büyük. Geçtiğimiz günlerde bir yarışmacı elemelere katıldı ve olanlar oldu. Porto Riko mutfağına ait bir yemek yapan Pelin Zaman, sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri oldu. Masterchef yarışmacısı Pelin Zaman'ı siz bir de böyle görün.
MasterChef 2021 Türkiye'de şeflerinin aklını başından güzellik! TV 8 ekranlarının reyting rekortmeni programı MasterChef 2021, Acun Ilıcalı'nın en gözde yapımlarından. Acun Medya prodüksiyonu olarak ekranlara gelen başarılı yarışmada tansiyon ve gerilim artmaya başladı. Bir taraftan da renkli görüntüler var. Son programa katılan hostes Pelin Zaman güzelliği ve çekiciliğiyle şefleri etkiledi. Güzel yarışmacıya adeta ağızları açık bakan şefler, Porto Riko yemeği yapan Pelin Zaman'ın övgü yağmuruna tuttular. Olanlar oldu…
Somer Şef, oturduğu koltuktan kalktı ve yemek yapan Pelin Zaman'ın yanına gelerek, onunla uzun uzun sohbet etti. Porto Riko yemeklerini çok sevdiğini anlatan başarılı yarışmacı Pelin, uzun bir süre Amerika'da yaşadığını anlattı. Danilo Şef, Pelin'in çok zor bir yemeği yapmaya kalkıştığını söyleyip, "Ben olsam, bu yemeği yapmaya cesaret edemezdim" dedi.
Pelin Zaman'a övgüler yağdıran Mehmet Şef, "Hayat sizi başka yerlere savurup atsa da, siz aşçılık eğitimi almış bir isimsiniz. Bu mesleğe tutkuyla bağlısınız" dedi. Danilo da gülümseyerek, "Evet" dedi. Somer Şef de "Bir sonraki turda sürprizlerini görmek istiyoruz" diye konuştu. Çocukluğundan beri şef olma hayali kurduğunu anlatan güzel yarışmacı Pelin Zaman da elemeyi üç evet kararıyla geçtikten sonra, kendine güveni geldiğini söyledi ve hayallerinin peşinden gitmeye devam kararı verdi.