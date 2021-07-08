Masterchef Pelin Zaman hem 3 'evet'i hem jürinin aklını aldı! Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna kendini tutamadı Mehmet Yalçınkaya....

Masterchef yeni sezonuyla geçtiğimiz günlerde ekrana gelmeye başladı. Survivor'ın bitmesinin hemen ardından yayın hayatına başlayan Masterchef, henüz bekleneni veremedi. İzleyiciler bunu ilk tur elemelerinin bitmemesine bağlıyor ve ilerleyen günler için beklenti büyük. Geçtiğimiz günlerde bir yarışmacı elemelere katıldı ve olanlar oldu. Porto Riko mutfağına ait bir yemek yapan Pelin Zaman, sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri oldu. Masterchef yarışmacısı Pelin Zaman'ı siz bir de böyle görün.

08.07.2021 12:18 - Son Güncelleme: 08.07.2021 12:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





