Masterchef Pelin Zaman akıl aldı elendi mi 2.turu geçti mi merak ediliyor! Yarışmacı olduğuna bakmayın Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna...
Masterchef macerası adım adım devam ediyor. İlk tur elemelerinin tamamlanmasının hemen ardından 2.tur 3'lü düellolarına geçilen Masterchef henüz bekleneni veremedi ama bazı isimler var ki, daha şimdiden adından söz ettiriyor. O isim yeteneğinin yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren hostes Pelin Zaman. İlk turun en akılda kalan ismi olan Pelin Zaman'ın 2.turu geçip geçmediği merak ediliyor. Hostes Pelin elendi mi merak ediledursun Pelin Zaman'ı siz bir Instagram'da görün. 33 yaşındaki Pelin Zaman Masterchef'e yarışmacı olarak katıldı ama fenomen oldu çıktı.
26.07.2021 10:49
- Son Güncelleme: 26.07.2021 10:49
MasterChef 2021 Türkiye'de şeflerinin aklını başından güzellik! TV 8 ekranlarının reyting rekortmeni programı MasterChef 2021, Acun Ilıcalı'nın en gözde yapımlarından. Acun Medya prodüksiyonu olarak ekranlara gelen başarılı yarışmada tansiyon ve gerilim artmaya başladı. Bir taraftan da renkli görüntüler var.