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Masterchef Pelin Zaman akıl aldı elendi mi 2.turu geçti mi merak ediliyor! Yarışmacı olduğuna bakmayın Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna...

Masterchef macerası adım adım devam ediyor. İlk tur elemelerinin tamamlanmasının hemen ardından 2.tur 3'lü düellolarına geçilen Masterchef henüz bekleneni veremedi ama bazı isimler var ki, daha şimdiden adından söz ettiriyor. O isim yeteneğinin yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren hostes Pelin Zaman. İlk turun en akılda kalan ismi olan Pelin Zaman'ın 2.turu geçip geçmediği merak ediliyor. Hostes Pelin elendi mi merak ediledursun Pelin Zaman'ı siz bir Instagram'da görün. 33 yaşındaki Pelin Zaman Masterchef'e yarışmacı olarak katıldı ama fenomen oldu çıktı.

26.07.2021 10:49 - Son Güncelleme: 26.07.2021 10:49
Masterchef Pelin Zaman akıl aldı elendi mi 2.turu geçti mi merak ediliyor! Yarışmacı olduğuna bakmayın Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna...

TV8'in ilgiyle takip edilen yemek yarışması MasterChef Türkiye 2021'de 2. eleme turu heyecanı sürüyor. Pelin Zaman, geçtiğimiz akşam ekrana gelen yeni bölümde şeflerin karşısına çıktı. Hem yeteneği hem de güzelliğiyle ilgi odağı olan Pelin Zaman'ın 2.tur düellosunu geçip geçmediği merak ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Masterchef Pelin Zaman akıl aldı elendi mi 2.turu geçti mi merak ediliyor! Yarışmacı olduğuna bakmayın Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna...

MasterChef 2021 Türkiye'de şeflerinin aklını başından güzellik! TV 8 ekranlarının reyting rekortmeni programı MasterChef 2021, Acun Ilıcalı'nın en gözde yapımlarından. Acun Medya prodüksiyonu olarak ekranlara gelen başarılı yarışmada tansiyon ve gerilim artmaya başladı. Bir taraftan da renkli görüntüler var.

Masterchef Pelin Zaman akıl aldı elendi mi 2.turu geçti mi merak ediliyor! Yarışmacı olduğuna bakmayın Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna...

Pelin Zaman güzelliği ve çekiciliğiyle şefleri etkiledi. Güzel yarışmacıya adeta ağızları açık bakan şefler ilk turdaPorto Riko yemeği yapan Pelin Zaman'ın övgü yağmuruna tutmuşlardı.

Masterchef Pelin Zaman akıl aldı elendi mi 2.turu geçti mi merak ediliyor! Yarışmacı olduğuna bakmayın Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna...

İlk turda Porto Riko yemeği yapan Pelin Zaman, 2.tur düellolarında da adından söz ettirmeyi başardı.

Masterchef Pelin Zaman akıl aldı elendi mi 2.turu geçti mi merak ediliyor! Yarışmacı olduğuna bakmayın Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna...

Öte yandan Pelin Zaman 2.tur düellosundan başarıyla çıkan taraf oldu ve bir üst tura yükseldi.