Masterchef Pelin Zaman akıl aldı elendi mi 2.turu geçti mi merak ediliyor! Yarışmacı olduğuna bakmayın Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna...

MasterChef 2021 Türkiye'de şeflerinin aklını başından güzellik! TV 8 ekranlarının reyting rekortmeni programı MasterChef 2021, Acun Ilıcalı'nın en gözde yapımlarından. Acun Medya prodüksiyonu olarak ekranlara gelen başarılı yarışmada tansiyon ve gerilim artmaya başladı. Bir taraftan da renkli görüntüler var.