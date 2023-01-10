Masterchef Metin'in sevgilisi adeta bir içim su! 24 yaşında olduğuna kimseyi inandıramayan Metin Yavuz az yere bakan yürek yakan değilmiş
Büyük bir heyecana sahne olan Masterchef'in, 2022 sezonunun ilk ana kadro yarışmacısı Metin Yavuz olmuştu. Masterchef'te ilklerin adamı olan Metin Yavuz, son dördün ilk önlüğünü alan isim de olmuştu. Masterchef'in finaline adını da yazdıran Metin Yavuz günün en çok merak edilen isimlerinden biri. Metin Yavuz hakkında araştırma yapanlarsa evlilik yolundaki büyük aşkını görünce hayran kaldı.
10.01.2023 11:52 - Son Güncelleme: 10.01.2023 11:52
Masterchef'in ikinci finalisti yarışma başından bu yana iddiasını konuşturan isimlerden biri olan Metin Yavuz oldu.
Masterchef'te Kıvanç Karadeniz'le adını finale yazdıran Metin Yavuz günün en çok merak edilen isimlerinden biri.