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Haberler Magazin Masterchef Metin'in sevgilisi adeta bir içim su! 24 yaşında olduğuna kimseyi inandıramayan Metin Yavuz az yere bakan yürek yakan değilmiş

Masterchef Metin'in sevgilisi adeta bir içim su! 24 yaşında olduğuna kimseyi inandıramayan Metin Yavuz az yere bakan yürek yakan değilmiş

Büyük bir heyecana sahne olan Masterchef'in, 2022 sezonunun ilk ana kadro yarışmacısı Metin Yavuz olmuştu. Masterchef'te ilklerin adamı olan Metin Yavuz, son dördün ilk önlüğünü alan isim de olmuştu. Masterchef'in finaline adını da yazdıran Metin Yavuz günün en çok merak edilen isimlerinden biri. Metin Yavuz hakkında araştırma yapanlarsa evlilik yolundaki büyük aşkını görünce hayran kaldı.

10.01.2023 11:52 - Son Güncelleme: 10.01.2023 11:52
Masterchef Metin’in sevgilisi adeta bir içim su! 24 yaşında olduğuna kimseyi inandıramayan Metin Yavuz az yere bakan yürek yakan değilmiş

Masterchef'in ikinci finalisti yarışma başından bu yana iddiasını konuşturan isimlerden biri olan Metin Yavuz oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Masterchef Metin’in sevgilisi adeta bir içim su! 24 yaşında olduğuna kimseyi inandıramayan Metin Yavuz az yere bakan yürek yakan değilmiş

Masterchef'te Kıvanç Karadeniz'le adını finale yazdıran Metin Yavuz günün en çok merak edilen isimlerinden biri.

Masterchef Metin’in sevgilisi adeta bir içim su! 24 yaşında olduğuna kimseyi inandıramayan Metin Yavuz az yere bakan yürek yakan değilmiş

24 yaşında olduğuna kimseyi inandıramıyor Metin.

Masterchef Metin’in sevgilisi adeta bir içim su! 24 yaşında olduğuna kimseyi inandıramayan Metin Yavuz az yere bakan yürek yakan değilmiş

Metin Yavuz hakkında araştırma yapanlarsa nişanlısının güzelliğine hayran kalıyor.

Masterchef Metin’in sevgilisi adeta bir içim su! 24 yaşında olduğuna kimseyi inandıramayan Metin Yavuz az yere bakan yürek yakan değilmiş

MASTERCHEF METİN YAVUZ KİMDİR?

Metin Yavuz 24 yaşında ve Bolu Mengenli'dir.

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