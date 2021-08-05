Masterchef Mehmet Yalçınkaya’nın sır gibi sakladığı gerçek ifşa oldu en çok merak edilen şey! Mehmet Şef’in sol elinin parmakları...

Dört sezondur art arda yayınlanmaya devam eden MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının jüri üyeliklerini ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu üstlendi. Bu isimlerden biri ise ortaya çıkan o gerçek ile hayranlarının o merakına son verdi.