Masterchef Mehmet Yalçınkaya’nın oğlu Utkan ’keşke Mehmet Şef’i tanımasaydım da...’ Mehmet Şef’in gözden uzak yaşayan oğlu...

Günlük hayatında neler yapıyorsun?

Genelde herkesin gibi arkadaş ortamım ile takılıyorum. İşe geliyorum, çıkışta yine arkadaşlarımla takılıyorum. Hayatım rutinleşmeye başladı.

Aşçılığa olan merakın nasıl başladı?

Aşçılığa olan merakım babamdan dolayı başladı. Ben küçükken de babama aşçı olacağımı söylüyormuşum. Babam da görünce kanım ısındı. Aslında abime ve kardeşime de mutfağı gösterdi ama aralarından en çok beğendim.

Ailen nasıl tepki verdi?

Babam hepimize tek tek mutfağı gösterdi. Kararı bize bıraktı. Yetenek de olduğu için şu an buradayım.