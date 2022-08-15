Masterchef Mehmet Yalçınkaya'nın oğlu Utkan 'keşke Mehmet Şef'i tanımasaydım da...' Mehmet Şef'in gözden uzak yaşayan oğlu...
MasterChef bombasını patlatan Mehmet Yalçınkaya'nın kızına bakın! TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna ile jüri koltuğunda oturan Mehmet Yalçınkaya yeri geldiğinde sert, yeri geldiğinde babacan tavrıyla herkesin kalbinde kendisine yer edindei. Mehmet Şef'in oğlu Utkan da babasının izinden gidiyor. Mehmet Yalçınkaya'nın oğlu Utkan Yalçınkaya Bi' Başka YouTube kanalında Ecem Sokur'un konuğu oldu.
TV8'in sevilen yarışmalarından MasterChef Türkiye, dün yeni sezonuyla ekranlara geldi. Yarışmanın jüri üyelerinden biri olan Mehmet Şef yani Mehmet Yalçınkaya sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer aldı.
Mehmet Yalçınkaya'nın oğlu Utkan Yalçınkaya Bi' Başka YouTube kanalında Ecem Sokur'un konuğu oldu.
Babası gibi aşçılık yapmak isteyen Utkan Yalçınkaya mesleğe olan merakını " Aşçılığa olan merakım babamdan dolayı başladı. Ben küçükken de babama aşçı olacağımı söylüyormuşum. Babam da görünce kanım ısındı. Aslında abime ve kardeşime de mutfağı gösterdi ama aralarından en çok beğendim." sözleriyle dile getirdi.
Nasılsın, hayat nasıl gidiyor?
İyiyim. Hayatım normal gidiyor.
Utkan Yalçınkaya kimdir? Biraz kendinden bahseder misin?
Ben Utkan Yalçınkaya. 20 yaşındayım. İstanbul'da doğdum. Boluluyum. Babam gibi aşçılıkla uğraşıyorum.
Günlük hayatında neler yapıyorsun?
Genelde herkesin gibi arkadaş ortamım ile takılıyorum. İşe geliyorum, çıkışta yine arkadaşlarımla takılıyorum. Hayatım rutinleşmeye başladı.
Aşçılığa olan merakın nasıl başladı?
Aşçılığa olan merakım babamdan dolayı başladı. Ben küçükken de babama aşçı olacağımı söylüyormuşum. Babam da görünce kanım ısındı. Aslında abime ve kardeşime de mutfağı gösterdi ama aralarından en çok beğendim.
Ailen nasıl tepki verdi?
Babam hepimize tek tek mutfağı gösterdi. Kararı bize bıraktı. Yetenek de olduğu için şu an buradayım.
Herkes aşçı olabilir mi? Aşçı olmak için belirli bir şart var mı?
Herkes yapamaz. Bu işi çok sevmek lazım. Sevmediğin zaman hiçbir şey yapılmaz ama bu işi daha da sevmek lazım. Baskı var, stres var, zamanla yarışma var, Mehmet Şef var. Bu sebeple herkesin yapabileceğini düşünmüyorum.
MasterChef'e katılmayı düşündün mü?
Soyadı benzerliği olunca sıkıntı oluyor. Ama katılmak isterdim. Keşke Mehmet Şef ile tanışmasaydık da yarışmaya katılabilseydim. Ama babam olmasaydı bu mesleği tanımazdım.
Yaptığın yemeklerde baban ile anlaşamadığın durumlar oluyor mu?
Oluyor tabi. Babam beni mutfakta tanımıyor da ben onu tanıyorum. Zaten ben genelde baba demem, şef derim. Anlaşamadığımız çok konu oluyor. Benim amatörlüğüm, onun mükemmeliyetçiliği…
Evde yemekleri kim yapıyor?
Evde yemekleri annem yapıyor. Çok yoğun çalıştığın zaman yemek yiyemeden eve geliyorsun. O zaman da yemek zorunda kalıyorsun. Anne yemeği farklıdır. Hiçbir şeye değişmem.