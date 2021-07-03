Vav TV İzle

Masterchef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya sosyal medyayı sallıyor! Artık babasından bile ünlü

MasterChef'in agresif şefi Mehmet Yalçınkaya, yaptıkları yemekleriyle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en çok çekindiği isim... 46 yaşındaki Mehmet Yalçınkaya sert ve agresif diğer bir yandan da babacan tavrıyla gönülleri kazandı. Bolulu şef Mehmet Yalçınkaya hakkında pek çok şey merak ediliyor. Ünlü şef hakkında araştırma yapanlar en çok da kızı Sude'yi merak ediyor. Mehmet Yalçınkaya'nın gözlerden uzak tuttuğu kızı artık en az babası kadar ünlü. Şimdilerde hesabı kapalı olsa da Sude Yalçınkaya bir Instagram fenomeni. İşte başta Masterchef Mehmet Yalçınkaya olmak üzere ünlülerin çocukları.

03.07.2021 15:45 - Son Güncelleme: 03.07.2021 15:45
Masterchef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya sosyal medyayı sallıyor! Artık babasından bile ünlü

01 Ocak 1974 yılında Bolu'da dünyaya gelen Mehmet Yalçınkaya 1,87 m boyunda ve 90 Kg ağırlığındadır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Masterchef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya sosyal medyayı sallıyor! Artık babasından bile ünlü

İş aşkı ile kariyerinde başarıdan başarıya koşan Mehmet Yalçınkaya'nın mutfak kazası sonucu 3 parmağını kaybetti. Mehmet Yalçınkaya Sude isminde bir kızı babasıdır. Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude son günlerde sosyal medyayı sallıyor. İşte başta Sude Yalçınkaya olmak üzere ünlülerin çocukları.

Masterchef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya sosyal medyayı sallıyor! Artık babasından bile ünlü

AZRA AKIN - ATAKAN KORU ÇİFTİNİN OĞLU

Masterchef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya sosyal medyayı sallıyor! Artık babasından bile ünlü

Azra Akın ve oğlu Demir

Masterchef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya sosyal medyayı sallıyor! Artık babasından bile ünlü