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Masterchef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude açtı ağzını yumdu gözünü 'ağzınızı yırtarım' Bikisiniyle olay yaratan Sude...

Tüm Türkiye onu Masterchef programındaki jüri üyeliğiyle birlikte tanıdı. 47 yaşındaki ünlü şef Mehmet Yalçınkaya jüri üyeliğinin ardından Instagram'da hatrı sayılır bir takipçi kitlesine de ulaşmıştı. Ancak bu şöhret sadece ona değil 3 çocuğuna da geçti. Özellikle de kızı Sude Yalçınkaya sosyal medyada adından söz ettiriyor. Babasıyla beraber reklam filmlerinde de rol alan Sude Yalçınkaya yaz sezonunu sarı bikinisiyle Dominik Cumhuriyeti'nde açmış ve verdiği pozlar günlerce konuşulmuştu. Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude yeniden gündemde. Instagram'dan yayınladığını video ile küfürlü mesaj gönderenlere seslenen Yalçınkaya "Ağzınızı yırtarım" dedi.

25.05.2021 17:23 - Son Güncelleme: 25.05.2021 18:01
Masterchef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude açtı ağzını yumdu gözünü 'ağzınızı yırtarım' Bikisiniyle olay yaratan Sude...

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin asabi şefi Mehmet Yalçınkaya ailesiyle gündem olmaya devam ediyor. İki çocuk babası Yalçınkaya'nın kızı paylaşımlarıyla kısa sürede fenomen oldu. Geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sude Yalçınkaya, yayınladığı bir video ile takipçilerine tepki gösterdi.

Masterchef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı takipçilerine fena patladı | TIKLA İZLE

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Masterchef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude açtı ağzını yumdu gözünü 'ağzınızı yırtarım' Bikisiniyle olay yaratan Sude...

"BANA KÜFÜR EDİP DURMAYIN"

Geçtiğimiz haftalarda paylaştığı bikinili pozla gündem olan Yalçınkaya, takipçilerinden küfür içerikli mesajlar almaya başladı.

Masterchef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude açtı ağzını yumdu gözünü 'ağzınızı yırtarım' Bikisiniyle olay yaratan Sude...

Peş peşe küfür içerikli mesaj aldığını belirten Yalçınkaya, yayınladığı videoda "DM'ler sürekli küfürle dolu neden? Bana küfür edip durmayın gerçekten ağzınızı yırtarım" ifadelerini kullandı.

Masterchef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude açtı ağzını yumdu gözünü 'ağzınızı yırtarım' Bikisiniyle olay yaratan Sude...

OLAY YARATAN POZLAR

Mehmet Şefin kızı olan Sude Yalçınkaya, reklam filminde babasıyla yer alarak dikkatleri üzerine çekmiş ve ülke çapında tanınmıştı. Sosyal medya fenomeni olan Sude Yalçınkaya ise sık sık sosyal medya hesabından hem sosyal hayatından hem de gündelik hayatından paylaşım yaparak sevenleriyle paylaşımlar yapıyor.

Masterchef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude açtı ağzını yumdu gözünü 'ağzınızı yırtarım' Bikisiniyle olay yaratan Sude...

Dominik'te tatil yapan güzle isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Kısa sürede büyük yankı uyandıran pozları ise binlerce beğeni aldı. Bikinili pozuyla düzgün fiziğinin altını çizen Sude Yalçınkaya'ya babasından yorum ise gecikmedi. Herkes kızmasını bekliyordu ama Mehmet Şef, milyonlara ters köşe yaptı.