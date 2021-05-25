Masterchef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude açtı ağzını yumdu gözünü 'ağzınızı yırtarım' Bikisiniyle olay yaratan Sude...

Tüm Türkiye onu Masterchef programındaki jüri üyeliğiyle birlikte tanıdı. 47 yaşındaki ünlü şef Mehmet Yalçınkaya jüri üyeliğinin ardından Instagram'da hatrı sayılır bir takipçi kitlesine de ulaşmıştı. Ancak bu şöhret sadece ona değil 3 çocuğuna da geçti. Özellikle de kızı Sude Yalçınkaya sosyal medyada adından söz ettiriyor. Babasıyla beraber reklam filmlerinde de rol alan Sude Yalçınkaya yaz sezonunu sarı bikinisiyle Dominik Cumhuriyeti'nde açmış ve verdiği pozlar günlerce konuşulmuştu. Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude yeniden gündemde. Instagram'dan yayınladığını video ile küfürlü mesaj gönderenlere seslenen Yalçınkaya "Ağzınızı yırtarım" dedi.

25.05.2021 17:23 - Son Güncelleme: 25.05.2021 18:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





