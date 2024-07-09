MasterChef Mehmet Yalçınkaya’nın kesik eli böyle ortaya çıktı! Herkes kıyma makinesine kaptırdığını sanıyordu! Mehmet Şef'in kızı paylaştı...

MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olmaya devam ediyor. Özel hayatıyla da oldukça merak edilen Mehmet Şef, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir itirafla gündeme gelmişti. Parmaklarını kıyma makinesine kaptırdığı söylenen Mehmet Yalçınkaya, gerçeği anlattı. Kızının paylaşımı sonrası MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın kesik eli böyle ortaya çıktı...
Parmaklarını kıyma makinesine kaptırdığı söylenen Mehmet Yalçınkaya, gerçeği anlattı. Kızının paylaşımı sonrası MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın kesik eli böyle ortaya çıktı...
MasterChef Türkiye 2024 yarışmasında jüri üyeliği yapan Mehmet Yalçınkaya'nın eline ne olduğu yıllarca merak konusu olmuştu.
KIYMA MAKİNESİNE KAPTIRDIĞI KONUŞULUYORDU
Sol elini sürekli cebinde tutan, programda tadım yaparken diğer elini kullanan Mehmet Şef'in mutfak kazası sonucu üç parmağını kaybettiği konuşuluyordu. Ancak gerçeğin böyle olmadığı ortaya çıktı.