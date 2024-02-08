MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın hiç bahsetmediği babasıyla ilgili itirafı boğazları düğüm düğüm etti! İlk kez anlattı: Babam öldüğünde...

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ile jüri görevini üstlendiği MasterChef programıyla adını geniş kitlelere duyuran Mehmet Yalçınkaya, konuk olduğu bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ahmet Mümtaz Taylan'ın sorularını yanıtlayan Yalçınkaya, babasıyla ilgili yaptığı bir itirafla boğazları düğüm düğüm etti. İşte Mehmet Yalçınkaya'nın o açıklaması...