Masterchef Mehmet Yalçınkaya restoranda arıza çıkardı ’parasıyla değil mi’ diye bağrındı! Restoran sahibi tuttuğu gibi kapı dışarı etti

Mehmet Yalçınkaya girdiği esnaf lokantasında yağsız et istiyor. Esnafı tavırları ile gıcık edince de Mehmet Yalçınkaya'ya 'servisi kapattık' deyip yol veriyorlar. Mehmet şefin lokantanın sahibinden azar yiyip kapının önüne konmasının gerçek mi yoksa rol mü olduğu merak konusu oldu.