Masterchef Mehmet Yalçınkaya bakın aslen nereliymiş! Duyan inanmadı işte Mehmet Şef'in memleketi
Mehmet Yalçınkaya Masterchef'in merak edilen isimerinden biri. MasterChef programında jüri olan Mehmet Yalçınkaya yeri geldiğinde sert yeri geldiğinde babacan kişiliğiyle ile dikkat çekiyor. MasterChef'in Mehmet Şef'i özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. Son dönemde çocuklarıyl ilgili haberlerle gündeme gelen Mehmet Yalçınkaya, 1 milyonu aşkın takipçisi bulunmasına rağmen özel hayatını gözlerden uzak tutmayı başarıyor. Mehmet Yalçınkaya hakkında en çok merak edilen detay aslen nereli olduğu. İşte başta Mehmet Yalçınkaya olmak üzere ünlülerin memleketleri.
21.07.2021 16:47
- Son Güncelleme: 21.07.2021 16:48
Şef Mehmet Yalçınkaya, dört sezondur MasterChef Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yapıyor. Mehmet Yalçınkaya, hem sert hem de babacan halleriyle dikkat çekiyor. Özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Mehmet Yalçınkaya 1974'te dünya geldi.
İşte başta Mehmet Yalçınkaya olmak üzere ünlülerin merak edilen memleketleri.