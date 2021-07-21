Masterchef Mehmet Yalçınkaya bakın aslen nereliymiş! Duyan inanmadı işte Mehmet Şef'in memleketi

Şef Mehmet Yalçınkaya, dört sezondur MasterChef Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yapıyor. Mehmet Yalçınkaya, hem sert hem de babacan halleriyle dikkat çekiyor. Özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Mehmet Yalçınkaya 1974'te dünya geldi.

İşte başta Mehmet Yalçınkaya olmak üzere ünlülerin merak edilen memleketleri.