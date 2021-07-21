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Masterchef Mehmet Yalçınkaya bakın aslen nereliymiş! Duyan inanmadı işte Mehmet Şef'in memleketi

Mehmet Yalçınkaya Masterchef'in merak edilen isimerinden biri. MasterChef programında jüri olan Mehmet Yalçınkaya yeri geldiğinde sert yeri geldiğinde babacan kişiliğiyle ile dikkat çekiyor. MasterChef'in Mehmet Şef'i özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. Son dönemde çocuklarıyl ilgili haberlerle gündeme gelen Mehmet Yalçınkaya, 1 milyonu aşkın takipçisi bulunmasına rağmen özel hayatını gözlerden uzak tutmayı başarıyor. Mehmet Yalçınkaya hakkında en çok merak edilen detay aslen nereli olduğu. İşte başta Mehmet Yalçınkaya olmak üzere ünlülerin memleketleri.

21.07.2021 16:47 - Son Güncelleme: 21.07.2021 16:48
Masterchef Mehmet Yalçınkaya bakın aslen nereliymiş! Duyan inanmadı işte Mehmet Şef'in memleketi

Şef Mehmet Yalçınkaya, dört sezondur MasterChef Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yapıyor. Mehmet Yalçınkaya, hem sert hem de babacan halleriyle dikkat çekiyor. Özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Mehmet Yalçınkaya 1974'te dünya geldi.

İşte başta Mehmet Yalçınkaya olmak üzere ünlülerin merak edilen memleketleri.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Masterchef Mehmet Yalçınkaya bakın aslen nereliymiş! Duyan inanmadı işte Mehmet Şef'in memleketi

Burak Özçivit - Gaziantep

Masterchef Mehmet Yalçınkaya bakın aslen nereliymiş! Duyan inanmadı işte Mehmet Şef'in memleketi

Fahriye Evcen - Annesi Çerkes kökenli, babası Kavala göçmeni

Masterchef Mehmet Yalçınkaya bakın aslen nereliymiş! Duyan inanmadı işte Mehmet Şef'in memleketi

Yıldız Çağrı Atiksoy – İzmir

Masterchef Mehmet Yalçınkaya bakın aslen nereliymiş! Duyan inanmadı işte Mehmet Şef'in memleketi

Yeşim Ceren Bozoğlu - Ankara