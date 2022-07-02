Masterchef Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya bikinili pozuyla yaptı yapacağını! Mehmet Yalçınkaya'nın kızı da fenomen
MasterChef bombasını patlatan Mehmet Yalçınkaya'nın kızına bakın! TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna ile jüri koltuğunda oturan Mehmet Yalçınkaya'nın yeni sezonda yer almayacağı konuşuluyordu. Ancak yeni sezonda jüri koltuğuna oturan Mehmet Şef, işine ne kadar bağlı olduğunu bir kez daha gösterdi. Mehmet Yalçınkaya sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer aldı. Özel hayatı ile oldukça merak edilen Mehmet Şef'i kızı Sude Yalçınkaya da en az kendisi kadar popüler.
02.07.2022 17:11 - Son Güncelleme: 02.07.2022 17:11
TV8'in sevilen yarışmalarından MasterChef Türkiye, dün yeni sezonuyla ekranlara geldi. Yarışmanın jüri üyelerinden biri olan Mehmet Şef yani Mehmet Yalçınkaya sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer aldı. Özel hayatı ile oldukça merak edilen Mehmet Şef'i kızı Sude Yalçınkaya da en az kendisi kadar popüler.
Instagram hesabını aktif kullanan Sude, çektiği videolarla fenomen haline geldi. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından dans videosunu paylaşan Sude Yalçınkaya ilgi odağı olmuştu. Son olarak tatili sezonunu açan Sude siyah bikinisiyle poz verdi.