Masterchef Mehmet Şef’in kızı Sude Yalçınkaya bikinili pozuyla yaptı yapacağını! Mehmet Yalçınkaya’nın kızı da fenomen

TV8'in sevilen yarışmalarından MasterChef Türkiye, dün yeni sezonuyla ekranlara geldi. Yarışmanın jüri üyelerinden biri olan Mehmet Şef yani Mehmet Yalçınkaya sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer aldı. Özel hayatı ile oldukça merak edilen Mehmet Şef'i kızı Sude Yalçınkaya da en az kendisi kadar popüler.