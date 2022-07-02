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Haberler Magazin Masterchef Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya bikinili pozuyla yaptı yapacağını! Mehmet Yalçınkaya'nın kızı da fenomen

Masterchef Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya bikinili pozuyla yaptı yapacağını! Mehmet Yalçınkaya'nın kızı da fenomen

MasterChef bombasını patlatan Mehmet Yalçınkaya'nın kızına bakın! TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna ile jüri koltuğunda oturan Mehmet Yalçınkaya'nın yeni sezonda yer almayacağı konuşuluyordu. Ancak yeni sezonda jüri koltuğuna oturan Mehmet Şef, işine ne kadar bağlı olduğunu bir kez daha gösterdi. Mehmet Yalçınkaya sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer aldı. Özel hayatı ile oldukça merak edilen Mehmet Şef'i kızı Sude Yalçınkaya da en az kendisi kadar popüler.

02.07.2022 17:11 - Son Güncelleme: 02.07.2022 17:11
Masterchef Mehmet Şef’in kızı Sude Yalçınkaya bikinili pozuyla yaptı yapacağını! Mehmet Yalçınkaya’nın kızı da fenomen

TV8'in sevilen yarışmalarından MasterChef Türkiye, dün yeni sezonuyla ekranlara geldi. Yarışmanın jüri üyelerinden biri olan Mehmet Şef yani Mehmet Yalçınkaya sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer aldı. Özel hayatı ile oldukça merak edilen Mehmet Şef'i kızı Sude Yalçınkaya da en az kendisi kadar popüler.

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Masterchef Mehmet Şef’in kızı Sude Yalçınkaya bikinili pozuyla yaptı yapacağını! Mehmet Yalçınkaya’nın kızı da fenomen

Instagram hesabını aktif kullanan Sude, çektiği videolarla fenomen haline geldi. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından dans videosunu paylaşan Sude Yalçınkaya ilgi odağı olmuştu. Son olarak tatili sezonunu açan Sude siyah bikinisiyle poz verdi.

Masterchef Mehmet Şef’in kızı Sude Yalçınkaya bikinili pozuyla yaptı yapacağını! Mehmet Yalçınkaya’nın kızı da fenomen

İşte başta Sude Yalçınkaya olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.

Masterchef Mehmet Şef’in kızı Sude Yalçınkaya bikinili pozuyla yaptı yapacağını! Mehmet Yalçınkaya’nın kızı da fenomen

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Masterchef Mehmet Şef’in kızı Sude Yalçınkaya bikinili pozuyla yaptı yapacağını! Mehmet Yalçınkaya’nın kızı da fenomen
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