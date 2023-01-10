Masterchef Kıvanç çıka çıka bakın aslen nereli çıktı! Sessiz sakin herkesi tek tek eleyerek finale kadar gelen Kıvanç Karadeniz...
Yarışmanın başından bu yana sessiz ama iddialı isimlerden biriydi Kıvanç Karadeniz. Şampiyonluk yolunda sessiz sedasız ilerleyen, rakiplerini teker teker eleyen Kıvanç Karadeniz, Metin Yavuz'la birlikte final koltuğuna oturdu. Günün en çok merak edilen isimlerinden biri olan Kıvanç Karadeniz hakkında araştırma yapanlar aslen nereli olduğunu duyunca şaştı. İşte başta Kıvanç Karadeniz olmak üzere ünlülerin merak edilen memleketleri.
10.01.2023 12:29 - Son Güncelleme: 10.01.2023 12:29
Yarışmaya İstanbul'dan katılan Kıvanç Karadeniz, 7 yıldır yemek sektörü içerisinde yer alıyor. İstanbul Yeniköy'de bir restoranda yardımcı mutfak şefi olarak çalışan MasterChef Kıvanç, ilk iki turda başarılı yemekler yaparak üçüncü tura çıkmaya hak kazandı.
Yarışmaya mesleğe yeni katılacaklara ilham olmak için katıldığını söyleyen yarışmacı, 4 aydır programa hazırlandığını ve uzun yıllardır MasterChef Türkiye'yi takip ettiğini ifade etmişti.
Günün en çok merak edilen isimlerinden biri olan Kıvanç Karadeniz günün en çok merak edilen isimlerinden biri. Bakın Kıvanç Karadeniz aslen nereli çıktı. İşte başta Kıvanç Karadeniz olmak üzere ünlülerin merak edilen memleketleri.