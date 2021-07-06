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Masterchef Kazım Karataş hiç de öyle sıradan biri değil bakın kim çıktı! Aslında hepimiz tanıyormuşuz meğer Seda Sayan'ın...

25 Haziran tarihinde Survivor'ın final yapmasının hemen ardından Masterchef yayın hayatına başladı. İlk tur elemelerinin yapıldığı şu günler izleyici için hayli sıkıcı geçiyor. Jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın oturduğu Masterchef'in baz yarışmacıları şimdiden dikkat çekmeye başladı desek yeridir. Onlardan biri de Kazım Karataş oldu. Yüzündeki piercingler karşısında jüriyi çok eden 29 yaşındaki yarışmacı Kazım Karataş. Eğlenceli anlara sahne olan eleme sonrası Kazım Karataş 3 evet alıp turu atladı ve sonrasında hakkında araştırma yapanlar herkesi şaşırtan bir gerçekle karşı karşıya kaldı.

06.07.2021 15:59 - Son Güncelleme: 06.07.2021 15:59
Masterchef Kazım Karataş hiç de öyle sıradan biri değil bakın kim çıktı! Aslında hepimiz tanıyormuşuz meğer Seda Sayan'ın...

Yeni sezonuna merhaba diyen yarışmada jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu üstleniyor. Programda çok sayıda şef adayı kendilerine veirlen sürede en iyi yemekleri yapmak istiyor. O isimlerden biri de Kazım Karataş.

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Masterchef Kazım Karataş hiç de öyle sıradan biri değil bakın kim çıktı! Aslında hepimiz tanıyormuşuz meğer Seda Sayan'ın...

MasterChef Türkiye 2021'de eleme turu devam ederken dövmecilik yapan Kazım Karataş yaptığı kuzu yemeği ile turu geçmeyi başardı.

Masterchef Kazım Karataş hiç de öyle sıradan biri değil bakın kim çıktı! Aslında hepimiz tanıyormuşuz meğer Seda Sayan'ın...

Kazım Karataş 29 yaşında. Dövmecilik yapıyor.

Masterchef Kazım Karataş hiç de öyle sıradan biri değil bakın kim çıktı! Aslında hepimiz tanıyormuşuz meğer Seda Sayan'ın...

Rüyalarından sonra hedefi haline gelen yemek konusunda gerçekleri ortaya koyacağını anlattı.

Masterchef Kazım Karataş hiç de öyle sıradan biri değil bakın kim çıktı! Aslında hepimiz tanıyormuşuz meğer Seda Sayan'ın...

Sanatla ilgilendiği için yemekte de başarılı olabileceğini söyledi.