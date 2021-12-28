Masterchef kavgacı Burcu ve elenen Mert Yılmaz gerçeği şoke etti ilişkilerini itiraf ettiler meğer 10 yıldır... Evli olan Burcu Önal...
Masterchef'in son elemesinde yarışmaya veda eden isim Mert Yılmaz olmuştu. Yarışmaya oldukça iddialı başlayan Mert Yılmaz ne yazık ki kendinden beklenen çıkışı bir türlü yapamadı. Buna rağmen son 7'ye kalma başarısını gösteren Mert Yılmaz'ın gidişine en çok üzülenlerden biri de yarışmadaki sıkı doktu Burcu Önal oldu. İki dost 2'li elemeye kalınca iş daha kalp kırıcı oldu. İkiliden Mert Yılmaz'ın yarışmaya veda ettiği gece Burcu Önal'ın, Mert Yılmaz ile olan 10 yıllık ilişkisini açıklaması geceye damga vuran oldu. İşte Burcu Önal'ın Mert Yılmaz açıklaması.
Masterchef'e son 7'lide veda eden isim Mert Yılmaz oldu. Yarışmada daha ileri gitmesi beklenirken elenen Mert Yılmaz biraz da sessiz kişiliğinin kurbanı oldu. Zaman zaman girdiği polemiklerle de bilinen ancak daha çok beyefendi kişiliğiyle tanınan Mert Yılmaz hakkındaki bombayı yarışmadaki yakın arkadaşı Burcu Önal patlattı. Meğer Burcu ve Mert'in ilişkisi 10 yıl öncesine dayanıyormuş. İşte Burcu Önal'ın anlattığı o gerçekler.
Masterchef yarışmasının son bölümü yine herkesi üzen bir elemeye sahne oldu. Her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçen Masterchef yarışmasından bir isim daha elendi. Mert, Hasan ve Burcu'dan daha başarısız yemek çıkararak elenen isim olmuştu. Masterchef izleyicisini hayli üzen bu durumundan ardından Burcu Önal, Mert Yılmaz'la olan bağını resmen açıkladı.
Masterchef Mert, elendiğini duyunca "Çok alıştım buraya. Zor bir şekilde geldim yarışmaya, buraya kadar gelmem de iyi bir derece sayılır benim için. Buranın hayalini kuran insanlar varsa onları gerçekleştirmek için adım atmaları gerekiyor. Ben bu yaşıma kadar kendi başıma yaptım, adım atmaktan korkmadım. Eğer burada biraz da olsa birilerine ilham olabildiysem ne mutlu bana. Aynı şekilde tabak yapmaya devam edeceğim. Geldiğimiz günden beri aile ortamının içine dahil olduk" yorumunda bulunmuştu.
Masterchef Burcu ise "Ben Mert'i yaklaşık 10 sene önce tanıdım. O yolda çok farklı şeyler yaşadık. O zaman da hak, adalet ve iyi olma yolunda olmanın bedellerini ödüyordum. Bana dedi ki 'Yapma, herkes görüyor. Gitme, dur biraz sakin ol. Her zaman hak peşinde koşulmaz, iyiysen zaten olur.' Beni o zorluğa atmamak için elinden geleni yapmıştı. Bazen dinledim, bazen adalet peşinde koştum, yılmadım.