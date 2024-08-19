MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'ndan Deniz Akkaya hakkında uzaklaştırma talebi! O sözler Somer Şef'i çileden çıkardı

Ünlü manken Deniz Akkaya'nın eski eşi Efe Önbilgin ile kızı için velayet savaşına girmesi gündemdeki yerini korurken yeni bir gelişme yaşandı. MasterChef'in jürilerinden Somer Sivrioğlu'nun 16 yaşındaki kızıyla yurtta koruma altına alındığı günlerde görüşmesi Deniz Akkaya'yı çileden çıkarmıştı. Akkaya'nın "Karısını aldatan adamın orada işi ne, bana iki kez sorulmasına ve izin vermememe rağmen Somer şefe adresi kim söylüyor" sözlerinin ardından Somer Sivrioğlu'ndan uzaklaştırma talebi geldi.
Ünlü manken Deniz Akkaya, Efe Önbilgin'in arkadaşı ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun, yurtta koruma altına alındığı günlerde kızıyla görüşmesi sonrasında ünlü şefi hedef almıştı.
Ünlü manken Deniz Akkaya ve kızı 16 yaşındaki kızı Ayşe Önbilgin arasında yaşananlar ülke gündemine adeta bomba gibi düşmüştü. Deniz Akkaya kızı ile karakolluk olmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçmiş koruma kararının ardından Ayşe Önbilgin babası Efe Önbilgin'e teslim edilmişti.
'KARISINI ALDATAN ADAMIN ORADA İŞi NE'
Koruma altına alınan Ayşe'nin babasının yakın arkadaşı olan ünlü şef Somer Sivrioğlu'yla yurtta görüşmesinin ardından Deniz Akkaya Sivrioğlu'nu hedef aldı.