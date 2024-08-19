MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'ndan Deniz Akkaya hakkında uzaklaştırma talebi! O sözler Somer Şef'i çileden çıkardı

Ünlü manken Deniz Akkaya'nın eski eşi Efe Önbilgin ile kızı için velayet savaşına girmesi gündemdeki yerini korurken yeni bir gelişme yaşandı. MasterChef'in jürilerinden Somer Sivrioğlu'nun 16 yaşındaki kızıyla yurtta koruma altına alındığı günlerde görüşmesi Deniz Akkaya'yı çileden çıkarmıştı. Akkaya'nın "Karısını aldatan adamın orada işi ne, bana iki kez sorulmasına ve izin vermememe rağmen Somer şefe adresi kim söylüyor" sözlerinin ardından Somer Sivrioğlu'ndan uzaklaştırma talebi geldi.