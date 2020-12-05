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Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu tüm gerçekleri tek tek böyle anlattı! Masterchef Somer Sivrioğlu: Ben bittim, bittim
Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu tüm gerçekleri tek tek böyle anlattı! Masterchef Somer Sivrioğlu: Ben bittim, bittim
MasterChef programında jüri olan Somer Sivrioğlu yeri geldiğinde sert yeri geldiğinde esprili kişiliğiyle ile dikkat çekiyor. Avustralya'da bir Türk restoranı bulunan MasterChef'in Somer Şef'i özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. Bir dönem karısını aldattığı yönündeki haberlerle gündeme gelen Somer Sivrioğlu'nun 1 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor. Üç sezondur TV8 'de yayınlanan 'MasterChef' programında jüri üyeliği yapan Somer Sivrioğlu, konuk olduğu programda hakkında bilinmeyenleri ve 'MasterChef'e nasıl dahil olduğunu anlattı.
05.12.2020 14:46
- Son Güncelleme: 05.12.2020 14:46
Üç sezondur MasterChef programında jüri üyeliği yapan Sivrioğlu, yarışmaya katılma sürecini ve özel hayatına dair merak edilenleri ilk kez anlattı.
Ben Kadıköy'de doğdum. Bilkent Turizm Otel İşletmeciliği okudum. Okulun ilk öğrencilerindenim. Annemlerin restoranını çalıştırdık. Benim altında çalıştığım tek isim annemdi. Sonra kendi kaderimi çizmeye karar verdim.
Master yapmak için yurtdışına gitmeye karar verdim. Daha çok işletme üzerine düşünüyordum. Şeflik yapmayı o dönem düşünmezdik bile… Millet bana deli gibi bakıyordu 'okudun sen' falan diyorlardı. Avustralya'dan kabul geldi. Ben de denemek istedim. 'Anlatacak hikayem de farklı olur' dedim. Yakına gitsem buradan kopamazdım. İki sene değişiklik olsun istedim.
Filmlerdeki gibi atladım gittim. Elimde bir bavulum var kimseyi de tanımıyorum. Okula gittim, aksanlarını anlamıyorum… Başlarda çok zorluk çektim. Sıfırdan başladım orada… Önce okulu bitirdim, sonra yemek sektörüne girdim. 17 restoranın yöneticiliğini yaptığım zamanlar oldu.
Restoranların yemek menüleri hakkında fikirler verdim. Sonra ürüne dokunmanın bana iyi geldiği anladım ve mekan açmaya karar verdim. Türk restoranı macerasına girdim. İlk açtığımız gece üç rezervasyon vardı.