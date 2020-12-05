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Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu tüm gerçekleri tek tek böyle anlattı! Masterchef Somer Sivrioğlu: Ben bittim, bittim

MasterChef programında jüri olan Somer Sivrioğlu yeri geldiğinde sert yeri geldiğinde esprili kişiliğiyle ile dikkat çekiyor. Avustralya'da bir Türk restoranı bulunan MasterChef'in Somer Şef'i özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. Bir dönem karısını aldattığı yönündeki haberlerle gündeme gelen Somer Sivrioğlu'nun 1 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor. Üç sezondur TV8 'de yayınlanan 'MasterChef' programında jüri üyeliği yapan Somer Sivrioğlu, konuk olduğu programda hakkında bilinmeyenleri ve 'MasterChef'e nasıl dahil olduğunu anlattı.

05.12.2020 14:46 - Son Güncelleme: 05.12.2020 14:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





