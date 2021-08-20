Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu bakın aslen nereli! Duyan inanmadı herkes başka sanıyordu işte memleketi

Şef Somer Sivrioğlu, üç sezondur MasterChef Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yapıyor. Sydney'de menüsünde pek çok Türk lezzeti bulunan ve marka haline gelen bir Türk restoranı işleten Somer Sivrioğlu, hem sert hem de esprili halleriyle dikkat çekiyor. Özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Somer Sivrioğlu 1971'de İstanbul'da dünya geldi. Kadıköy semtinde doğan Somer Sivrioğlu'nun aslen nereli olduğu merak konusu oldu.