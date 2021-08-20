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Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu bakın aslen nereli! Duyan inanmadı herkes başka sanıyordu işte memleketi

Somer Sivrioğlu Masterchef'in merak edilen isimerinden biri. MasterChef programında jüri olan Somer Sivrioğlu yeri geldiğinde sert yeri geldiğinde esprili kişiliğiyle ile dikkat çekiyor. Avustralya'da bir Türk restoranı bulunan MasterChef'in Somer Şef'i özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. Bir dönem karısını aldattığı yönündeki haberlerle gündeme gelen Somer Sivrioğlu, 1 milyonu aşkın takipçisi bulunmasına rağmen özel hayatını gözlerden uzak tutmayı başarıyor. Somer Sivrioğlu hakkında en çok merak edilen detay aslen nereli olduğu. İstanbul, Kadıköy'de doğduğu bilinen Somer Sivrioğlu bakın aslen nereli çıktı. İşte başta Somer Sivrioğlu olmak üzere ünlülerin memleketleri.

20.08.2021 08:54 - Son Güncelleme: 20.08.2021 14:56
Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu bakın aslen nereli! Duyan inanmadı herkes başka sanıyordu işte memleketi

Şef Somer Sivrioğlu, üç sezondur MasterChef Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yapıyor. Sydney'de menüsünde pek çok Türk lezzeti bulunan ve marka haline gelen bir Türk restoranı işleten Somer Sivrioğlu, hem sert hem de esprili halleriyle dikkat çekiyor. Özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Somer Sivrioğlu 1971'de İstanbul'da dünya geldi. Kadıköy semtinde doğan Somer Sivrioğlu'nun aslen nereli olduğu merak konusu oldu.

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Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu bakın aslen nereli! Duyan inanmadı herkes başka sanıyordu işte memleketi

İşte başta Somer Sivrioğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen memleketleri.

Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu bakın aslen nereli! Duyan inanmadı herkes başka sanıyordu işte memleketi

Burak Özçivit - Gaziantep

Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu bakın aslen nereli! Duyan inanmadı herkes başka sanıyordu işte memleketi

Fahriye Evcen - Annesi Çerkes kökenli, babası Kavala göçmeni

Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu bakın aslen nereli! Duyan inanmadı herkes başka sanıyordu işte memleketi

Yıldız Çağrı Atiksoy – İzmir

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