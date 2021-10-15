Masterchef jürisi Şef Danilo Zanna’nın boşanma arifesindeki eşi Tuğçe Demirbilek frikik verdi! Sosyal medya o anları konuşuyor

Yıllar önce Türkiye'ye seyahat amaçlı gelen ünlü şef Danilo Zanna, Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra ülkede kalmaya devam etti. İlişkilerine dolu dizgin devam eden ikili, 2012 yılında nikah masasına oturdu. Ancak 9 yıldır evli olan çiftten kötü haber geldi.