Masterchef jürisi Şef Danilo Zanna'nın boşanma arifesindeki eşi Tuğçe Demirbilek frikik verdi! Sosyal medya o anları konuşuyor
Masterchef jürisi Şef Danilo Zanna'nın boşanma arifesindeki eşi Tuğçe Demirbilek frikik verdi! Sosyal medya o anları konuşuyor... MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna, Atv ekranlarında yayınlanan 'Elin Oğlu' adlı programdan bu yana hayatımızda. Yaptıkları yemekleriyle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en sevdiği şef hiç kuşkusuz Danilo Zanna. 38 yaşındaki İtalyan şef sempatik ve sıcakkanlı tavırlarıyla gönülleri kazandı. Danilo Zanna'ya bugünki şöhretini getiren ise Tuğçe Demirbilek ile olan evliliği oldu. Ancak 9 yıllık evlilik bitiyor. Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek Zanna, Instagram hesaplarından yaptıkları açıklamada, ortaya atılan ayrılık haberlerini doğrulamıştı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya paylaşımından yaptığı gönderme ile gündeme gelen Tuğçe Demirbilek spor yaparken verdiği frikikle gündeme geldi.
Masterchef jürisi Şef Danilo Zanna'nın boşanma arifesindeki eşi Tuğçe Demirbilek frikik verdi! Sosyal medya Tuğçe Demirbilek'in spor yaparken çektiği videoyu konuşuyor.
Yıllar önce Türkiye'ye seyahat amaçlı gelen ünlü şef Danilo Zanna, Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra ülkede kalmaya devam etti. İlişkilerine dolu dizgin devam eden ikili, 2012 yılında nikah masasına oturdu. Ancak 9 yıldır evli olan çiftten kötü haber geldi.
EVLER AYRILDI!
2013 yılında çocukları Tibet'i kucağına alan çiftin evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor. İkili, şiddetli geçimsizlik nedeniyle geçtiğimiz günlerde evlerini ayırdı. Birlikte yaşadıkları Etiler'deki evinden ayrılan İtalyan şef, oğluna yakın olmak için yine Etiler'de ayrı bir eve taşındı.
Boşanma iddiasının ardından taraflardan ortak açıklama geldi. Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek Zanna ayrılık haberini doğruladı.