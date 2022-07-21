MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya’nın kardeşi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş artık aile boyu ünlüler
Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna ile jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef Türkiye ile adını geniş kitlelere duyuran şef Mehmet Yalçınkaya'nın özel hayatı merak konusu oldu. Agresif tavırları ve sert bakışlarıyla kimi zaman yarışmacıların korkulu rüyası olan kimi zaman da sergilediği babacan tavırlarıyla milyonların gönlüne taht kuran Yalçınkaya'nın özellikle ailesi merak edildi. Ancak çocuklarına düşkünlüğüyle bilinen ve özellikle kızı Sude Yalçınkaya ile yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ünlü şefin, bu kez kardeşi merak konusu oldu. Yalçınkaya'nın kardeşi ise kendisi gibi ünlü bir şef çıktı. Bakın Mehmet Yalçınkaya hangi ünlü şefle kardeşmiş...
21.07.2022 13:46 - Son Güncelleme: 21.07.2022 13:46
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna ile jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef Türkiye ile adını geniş kitlelere duyurdu.
Programdaki tavırlarıyla dikkat çeken Mehmet Yalçınkaya, ailesiyle de sık sık gündem olmuştu. Çocuklarına düşkünlüğüyle bilinen ve özellikle kızı Sude Yalçınkaya ile yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ünlü şefin, bu kez kardeşi merak konusu oldu.
Çok sayıda internet kullanıcısı "Mehmet Yalçınkaya'nın kardeşi kimdir?" sorusunun yanıtını arattı. Yalçınkaya'nın kardeşi ise kendisi gibi ünlü bir şef çıktı.