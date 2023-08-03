Masterchef jürisi Danilo Zanna ve sevgilisi artık saklanmıyor! 9 yıllık eşinden tek celsede boşanan İtalyan şef Danilo Zanna...

MasterChef'in İtalyan jüri üyesi Danilo Zanna, atv ekranlarında yayınlanan 'Elin Oğlu' adlı programdan bu yana sık sık gündeme geliyor. Eski eşi Tuğçe Demirbilek ile olaylı boşanması sonrası yeni sevgilisiyle sürekli magazin gündeminde yer alan Danilo Zanna son olarak darp olayıyla gündeme gelmişti. Ünlü şef önceki gün sevgilisi ile birlikte görüntülendi. İlişkisine dair soruları duyan şef bakın ne yaptı.
Geçtiğimiz günlerde darp olayıyla gündeme gelen İtalyan şef Danilo Zanna sevgilisiyle birlikte görüntülendi.
Sempatikliği ile dikkat çeken ünlü şef, kendi restoranında işletme müdürüne saldıranlar tarafından darbedilmişti. Sarıyer Ayazağa Mahallesi'ndeki bir AVM önünde meydana gelen olayda, Danilo Şef'e iki kişi saldırdı. Danilo Zanna ile birlikte yanındaki bir kişi daha yumruklardan nasibini aldı...
Saldırıya AVM'nin güvenlikleri müdahale ederken, taraflar birbirinden şikayetçi olmak için karakola gitmişti. Olayın yeni şube açacak olan Danilo Zanna'nın, mekana eğitime gelen yeni personele bahşiş verilmesini istemesine karşı çıkması üzerine yaşandığı iddia edildi.