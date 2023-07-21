Masterchef jürisi Danilo Zanna artık korumayla geziyor! Restoranında dayak yiyen Zanna koruması ve sevgilisiyle böyle görüntülendi
MasterChef'in İtalyan jüri üyesi Danilo Zanna, atv ekranlarında yayınlanan 'Elin Oğlu' adlı programdan bu yana sık sık gündeme geliyor. Eski eşi Tuğçe Demirbilek ile olaylı boşanması sonrası yeni sevgilisiyle sürekli magazin gündeminde yer alan Danilo Zanna son olarak darp olayıyla gündeme gelmişti. Kendi restoranı önünde kendi çalışanları tarafından darp edilen Zanna'nın önlemi bakın ne oldu.
21.07.2023 14:18 - Son Güncelleme: 21.07.2023 14:18
Yaşanılan tatsız olaydan dolayı çok üzgünüm. Hayatım boyunca şiddetten hep uzak duran ve tasvip etmeyen biri olarak böyle bir saldırıyla karşı karşıya kalmaktan ve tarafı olmaktan son derece rahatsız oldum. Hem ben, hem de şirketlerim şiddete hep karşıydık ve öyle de kalmaya devam edeceğiz. Çok şükür iyiyim ama müdürümüze yapılan saldırıya müdahale etmek zorunda kaldım. Hepimize çok geçmiş olsun. Konu ile ilgili olarak gerekli şikayetleri emniyet güçlerimize ileteceğiz. Arayan, soran ve merak eden herkese teşekkürler.