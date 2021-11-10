MasterChef jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya’nın kardeşi bakın kim çıktı! Duyan gören inanamadı meğer o da ünlüymüş...

Programdaki tavırlarıyla dikkat çeken Mehmet Yalçınkaya, ailesiyle de sık sık gündem olmuştu. Çocuklarına düşkünlüğüyle bilinen ve özellikle kızı Sude Yalçınkaya ile yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ünlü şefin, bu kez kardeşi merak konusu oldu.