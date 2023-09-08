Masterchef Hasan'ın fenomen sevgilisine bakın! İkiliyi yan yana görenler şaştı kaldı! İşte Hasan Biltekin'in güzeller güzeli sevgilisi

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada adını tüm Türkiye'ye duyuran başarılı şef adayı Masterchef Hasan en büyük şampiyonluk adaylarında da biri. Yarıştığı ilk seonu finalist olarak kapatan Hasan Biltekin Masterchef All-Star'da, şampiyonluğun en büyük adaylarında biri. Bir dizide de rol aldığı ortaya çıkan Hasan Biltekin'in sevgilisinin kim olduğunu görenler şaştı kaldı.
Masterchef 2023 All-Star'ın en büyük şampiyonluk adaylarından biri Hasan Biltekin.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu mezunu olan Hasan Biltekin liseden beri yemek sektöründe.
Yarıştığı ilk sezonu ikinci olarak tamamlayan Biltekin'in bir dizide rol aldığı ortaya çıkmıştı geçtiğimiz günlerde.