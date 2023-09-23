Masterchef Hasan nişanlısını Gülsim Ali İlhan'la aldattı kızılca kıyamet koptu! Akıllara zarar iddia! Meğer Hasan Biltekin...

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada adını tüm Türkiye'ye duyuran başarılı şef adayı Masterchef Hasan en büyük şampiyonluk adaylarında da biri. Yarıştığı ilk seonu finalist olarak kapatan Hasan Biltekin Masterchef All-Star'da, şampiyonluğun en büyük adaylarında biri. Bir dizide de rol aldığı ortaya çıkan Hasan Biltekin'in sevgilisinin kim olduğunu görenler şaştı kaldı.