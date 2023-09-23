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Masterchef Hasan nişanlısını Gülsim Ali İlhan'la aldattı kızılca kıyamet koptu! Akıllara zarar iddia! Meğer Hasan Biltekin...

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada adını tüm Türkiye'ye duyuran başarılı şef adayı Masterchef Hasan en büyük şampiyonluk adaylarında da biri. Yarıştığı ilk seonu finalist olarak kapatan Hasan Biltekin Masterchef All-Star'da, şampiyonluğun en büyük adaylarında biri. Bir dizide de rol aldığı ortaya çıkan Hasan Biltekin'in sevgilisinin kim olduğunu görenler şaştı kaldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Eylül 2023, 10:21 Güncelleme 08 Ocak 2024, 11:00
Masterchef Hasan nişanlısını Gülsim Ali İlhan’la aldattı kızılca kıyamet koptu! Akıllara zarar iddia! Meğer Hasan Biltekin... 1

Masterchef 2023 All-Star'ın en büyük şampiyonluk adaylarından biri Hasan Biltekin.

Masterchef Hasan nişanlısını Gülsim Ali İlhan’la aldattı kızılca kıyamet koptu! Akıllara zarar iddia! Meğer Hasan Biltekin... 2

Adı ise şu sıralar bir ihanet iddiasıyla gündemde.

Masterchef Hasan nişanlısını Gülsim Ali İlhan’la aldattı kızılca kıyamet koptu! Akıllara zarar iddia! Meğer Hasan Biltekin... 3

Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Dilek karakteriyle ünlenen Gülsim Ali'nin, MasterChef Hasan Biltekin ile aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

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