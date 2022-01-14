Masterchef Hasan Biltekin'in sevgilisi fenomen çıktı bir zamanların doktoruydu 'sen Hasan'ı sevmiyorsun kullanıyorsun'
TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'in en büyük şampiyonluk adaylarından biri, yarışmanın başından bu yana Hasan Biltekin. İddialı sözleri ve tabaklarıyla çok konuşulan Hasan Biltekin diğer bir iddialı yarışmacı Eren Kaşıkçı ile finale kalarak büyük bir başarıya imzasını attı. Hasan Biltekin hakkında araştırma yapanların en çok merak ettiği şey ise evlilik aşamasında olduğu sevgilisi. Hasan Biltekin'in sevgilisi fenomen oldu çıktı. İşte detaylar.
14.01.2022 16:13
- Son Güncelleme: 14.01.2022 16:57
İŞTE HASAN VE SEVGİLİSİ HÜLYA
Kız arkadaşının adının Hülya olduğunu gösteren Hasan Biltekin'in sosyal medya hesabında Hülya isminde tek bir ismin olduğu ise resmen görüldü.