Masterchef Hasan Biltekin’in sevgilisi fenomen çıktı bir zamanların doktoruydu ’sen Hasan’ı sevmiyorsun kullanıyorsun’

Geçen sezonda da Masterchef'te yer alan ancak ailevi problemleri nedeniyle yarışmadan çekilmek zorunda kalan Hasan Biltekin bu yılın en iddialı isimlerinden biri oldu. Eren Kaşıkçı ile birlikte finale kalan isim olan Hasan Biltekin günün en çok merak edilen ismi.