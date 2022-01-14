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Masterchef Hasan Biltekin'in sevgilisi fenomen çıktı bir zamanların doktoruydu 'sen Hasan'ı sevmiyorsun kullanıyorsun'

TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'in en büyük şampiyonluk adaylarından biri, yarışmanın başından bu yana Hasan Biltekin. İddialı sözleri ve tabaklarıyla çok konuşulan Hasan Biltekin diğer bir iddialı yarışmacı Eren Kaşıkçı ile finale kalarak büyük bir başarıya imzasını attı. Hasan Biltekin hakkında araştırma yapanların en çok merak ettiği şey ise evlilik aşamasında olduğu sevgilisi. Hasan Biltekin'in sevgilisi fenomen oldu çıktı. İşte detaylar.

14.01.2022 16:13 - Son Güncelleme: 14.01.2022 16:57
Masterchef Hasan Biltekin’in sevgilisi fenomen çıktı bir zamanların doktoruydu ’sen Hasan’ı sevmiyorsun kullanıyorsun’

Geçen sezonda da Masterchef'te yer alan ancak ailevi problemleri nedeniyle yarışmadan çekilmek zorunda kalan Hasan Biltekin bu yılın en iddialı isimlerinden biri oldu. Eren Kaşıkçı ile birlikte finale kalan isim olan Hasan Biltekin günün en çok merak edilen ismi.

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Masterchef Hasan Biltekin’in sevgilisi fenomen çıktı bir zamanların doktoruydu ’sen Hasan’ı sevmiyorsun kullanıyorsun’

Geçtiğimiz günlerde de bir anda ortadan kaybolan Hasan'ın kısa süreliği yokluğunun nedeninin sevgilisi Hülya olduğu ortaya çıktı. Şimdi herkes Hasan'ın sevgilisi Hülya'yı merak ediyor...

Masterchef Hasan Biltekin’in sevgilisi fenomen çıktı bir zamanların doktoruydu ’sen Hasan’ı sevmiyorsun kullanıyorsun’

Hasan Biltekin'in Masterchef sayesinde gelen şöhreti Hülya Acar'a yaradı.

Masterchef Hasan Biltekin’in sevgilisi fenomen çıktı bir zamanların doktoruydu ’sen Hasan’ı sevmiyorsun kullanıyorsun’

Instagram'da takipçi satın alan Hülya Acar fenomen oldu çıktı.

Masterchef Hasan Biltekin’in sevgilisi fenomen çıktı bir zamanların doktoruydu ’sen Hasan’ı sevmiyorsun kullanıyorsun’

İŞTE HASAN VE SEVGİLİSİ HÜLYA

Kız arkadaşının adının Hülya olduğunu gösteren Hasan Biltekin'in sosyal medya hesabında Hülya isminde tek bir ismin olduğu ise resmen görüldü.

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