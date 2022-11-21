Masterchef Gamze çocuklarıyla ağlattı herkes meraktan çatladı! Tam tamına 5 çocuğu var meğer Gamze Tosun'un eşi...
TV 8 ekranlarında 5.sezonuyla izleyici karşısına çıkan Masterchef'te, bu sezon adından en çok söz ettiren isimlerden biri Gamze Tosun oldu. Herhangi bir mutfak tecrübesi olmayan ve mutfağa duyduğu aşkı Masterchef'e taşıyan Gamze Tosun, Türk mutfağındaki hakimiyetiyle 'benim' diyene taş çıkartıyor. Önceki gün ailesi ve çocukları hakkında konuşan Gamze Tosun'un aile hayatı merak ediliyor. İşte Masterchef Gamze'nin eşi ve 5 çocuğu...
21.11.2022 09:00 - Son Güncelleme: 21.11.2022 09:01
MasterChef yarışmasında ana kadroda yarışan Gamze Tosun yetenekleriyle dikkat çekiyor. Yarışmanın içerisinde yemek yapmanın ne kadar güzel olduğundan bahseden Tosun, bu sektörde ilerlemek istediğini belirtiyor.
MasterChef 2022 sezonu tüm heyecanıyla devam ederken yarışmacılar da zaman zaman mercek altına alınıyor. Bu sene adından söz ettiren başarılı isimlerden birisi de Gamze Tosun oldu.
Özel hayatı merak konusu olan Masterchef yarışmacısı Gamze Tosun'un eşi ve çocukları merak konusu oldu.