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Masterchef finalistleri Esra ve Tahsin'in arasındaki bu gerçek kafaları karıştırdı! Esra Tokelli şampiyon oldu olmasına ama...

Masterchef 2023 All-Star'ın şampiyonu önceki akşam canlı yayında belli oldu... Finale kalan Esra Tokelli ile Tahsin Küçük arasındaki kıyasıya mücadelenin galibi Esra Tokelli oldu. Tokelli, Masterchef'in 2.kadın şampiyonu olurken Tahsin Küçük canlı yayında kısa süreli bir baygınlık geçirdi. Masterchef finali günün en çok konuşulan konularından biri olurken, Tahsin ile Esra arasındaki bir gerçek kafaları karıştırdı.

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Giriş Tarihi 08 Ocak 2024, 10:49 Güncelleme 08 Ocak 2024, 10:49
Masterchef finalistleri Esra ve Tahsin’in arasındaki bu gerçek kafaları karıştırdı! Esra Tokelli şampiyon oldu olmasına ama... 1

Masterchef 2023 All-Star'ın önceki akşam yapılan canlı yayın finalinde şampiyon Esra Tokelli oldu.

Masterchef finalistleri Esra ve Tahsin’in arasındaki bu gerçek kafaları karıştırdı! Esra Tokelli şampiyon oldu olmasına ama... 2

Geceye damga vuran olay ise finalist Tahsin Küçük'ün, canlı yayında baygınlık geçirmesi oldu.

Masterchef finalistleri Esra ve Tahsin’in arasındaki bu gerçek kafaları karıştırdı! Esra Tokelli şampiyon oldu olmasına ama... 3

Bir anda yığılan Tahsin Küçük'e ilk yardım eden isim ise rakibi Esra Tokelli oldu.

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