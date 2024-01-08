Masterchef finalistleri Esra ve Tahsin'in arasındaki bu gerçek kafaları karıştırdı! Esra Tokelli şampiyon oldu olmasına ama...

Masterchef 2023 All-Star'ın şampiyonu önceki akşam canlı yayında belli oldu... Finale kalan Esra Tokelli ile Tahsin Küçük arasındaki kıyasıya mücadelenin galibi Esra Tokelli oldu. Tokelli, Masterchef'in 2.kadın şampiyonu olurken Tahsin Küçük canlı yayında kısa süreli bir baygınlık geçirdi. Masterchef finali günün en çok konuşulan konularından biri olurken, Tahsin ile Esra arasındaki bir gerçek kafaları karıştırdı.