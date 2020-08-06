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MasterChef final turunu kim kazandı? İkinci turda finale kalacak yarışmacı bulamayınca...

MasterChef Türkiye'de final turu elemeleri devam ediyor. MasterChef'in 5 Ağustos Çarşamba ekrana gelen 16. bölümünde bir ilk yaşandı. MasterChef'in ünlü şefleri değerlendirmeleri sonrasında üst tura kalmayı hak edecek 6 tabak bulamadıklarını açıkladı. Peki, beğeniyle takip edilen yemek programı MasterChef final turunu kim kazandı? İşte MasterChef son bölümde yaşananlar...

06.08.2020 14:39 - Son Güncelleme: 06.08.2020 14:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





