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MasterChef final turunu kim kazandı? İkinci turda finale kalacak yarışmacı bulamayınca...

MasterChef Türkiye'de final turu elemeleri devam ediyor. MasterChef'in 5 Ağustos Çarşamba ekrana gelen 16. bölümünde bir ilk yaşandı. MasterChef'in ünlü şefleri değerlendirmeleri sonrasında üst tura kalmayı hak edecek 6 tabak bulamadıklarını açıkladı. Peki, beğeniyle takip edilen yemek programı MasterChef final turunu kim kazandı? İşte MasterChef son bölümde yaşananlar...

06.08.2020 14:39 - Son Güncelleme: 06.08.2020 14:52
MasterChef final turunu kim kazandı? İkinci turda finale kalacak yarışmacı bulamayınca...

'MasterChef Türkiye', dün akşam 16. bölümü ile ekrana geldi. Ana kadroyu oluşturacak 16 kişiden biri olmak isteyen yarışmacılar kıyasıya mücadele etti.

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MasterChef final turunu kim kazandı? İkinci turda finale kalacak yarışmacı bulamayınca...

Dün akşam bir ilkin yaşandığı yarışmada 3. ana kadro yarışmacısı da belli oldu.

MasterChef final turunu kim kazandı? İkinci turda finale kalacak yarışmacı bulamayınca...

Yarışmacılar dün akşam ilk turda orman meyveli tart yaparak yarıştı. Bir ilkin yaşandığı yarışmada jüri finale çıkacak güzellikte tabak bulamadı.

MasterChef final turunu kim kazandı? İkinci turda finale kalacak yarışmacı bulamayınca...

Şef Somer Sivrioğlu, "İlk defa bugün 6 tabağa ulaşamadık. Sadece 4 tabağı beğendik" dedi.

MasterChef final turunu kim kazandı? İkinci turda finale kalacak yarışmacı bulamayınca...

MasterChef'in jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmelerinin ardından ikinci aşamaya kalmayı başaran isimler ise Özgül, Berker, Sedat ve Seda oldu.

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