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Haberler Magazin Masterchef evinde büyük kavga Acun Ilıcalı zor ayırdı! Uluorta 'psikopat yılan yalancı' dediler yetmedi Dilara ve Burcu...

Masterchef evinde büyük kavga Acun Ilıcalı zor ayırdı! Uluorta 'psikopat yılan yalancı' dediler yetmedi Dilara ve Burcu...

Masterchef'in kaptanlık oyununda iki iddialı yarışmacı Dilara Başaran ile Burcu Önal arasındaki kavga, yarışma tarihindeki en seviyesiz kavga olarak tarihe geçti. Türkiye'nin gözleri önünde hakaretlerin havalarda uçuştuğu kavganın perde arkası ortaya çıktı. Meğer Dilara Başaran ile Burcu Önal'ın kavgası evde, fiziksel kavgaya dönüşmüş ve Acun Medya ekibi zar zor ayırmış. İşte detaylar...

16.12.2021 09:20 - Son Güncelleme: 16.12.2021 09:22
Masterchef evinde büyük kavga Acun Ilıcalı zor ayırdı! Uluorta ’psikopat yılan yalancı’ dediler yetmedi Dilara ve Burcu...

Masterchef yarışmasında Dilara ve Burcu arasında bir gerginliğin olduğu görülüyordu fakat ikili konu hakkında herhangi bir açıklama yapmamıştı.

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Masterchef evinde büyük kavga Acun Ilıcalı zor ayırdı! Uluorta ’psikopat yılan yalancı’ dediler yetmedi Dilara ve Burcu...

Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise en iyi güveci yapan isim Burcu olmuş ve Mavi takım kaptanlığını kazanmıştı. Takım kaptanlığını kazanan Burcu, şeflerden söz alarak; şok sözlere yer vermişti.

Masterchef evinde büyük kavga Acun Ilıcalı zor ayırdı! Uluorta ’psikopat yılan yalancı’ dediler yetmedi Dilara ve Burcu...

Güveç yapmaları istenen yarışmacılar, en lezzetli yemeği yapmak için canla başla mücadele etti. Gün sonunda Hasan, Tahsin, Burcu ve Sergen öne çıkan isimler olurken; mavi takım kaptanı Burcu oldu.

Masterchef evinde büyük kavga Acun Ilıcalı zor ayırdı! Uluorta ’psikopat yılan yalancı’ dediler yetmedi Dilara ve Burcu...

Burcu, rakibini seçmeden önce bir açıklama yaptı. Bu konuda susmak için bayadır elimden geleni yapıyorum ama doğrular ve yanlışlar olduğunda da asla susmam. Bazı şeyler görüyorum çok uzun zamandır farkındayım. Bazı şeyler yaşıyorum görmemezlikten geliyorum. İlk günden beri Dilara'nın kafasında benim onu kaptan yapacağım gibi bir fikir var. Nasıl olduğunu anlamadım ama o zaman da kafam da hiç öyle bir şey yoktu" dedi.

Masterchef evinde büyük kavga Acun Ilıcalı zor ayırdı! Uluorta ’psikopat yılan yalancı’ dediler yetmedi Dilara ve Burcu...

Ardından sözlerine devam eden Burcu, bir kadın olarak az kişi de olsalar yarışmaya devam etmenin gururunu yaşadığını söylerken, bunu çok dillendirmediğini ve özde göstermek istediğini açıkladı ve şöyle dedi:

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