Masterchef Eslem’in son halini görenler inanamadı! Aynı kişi olduğu bile şüpheli yok böyle bir değişim

MasterChef Türkiye'nin 2018 sezonuna katılan ve bu yarışma ile tanınan Eslem Sena Yurt, fazla kilolarından kurtuldu. Yaptığı yemekler ile başarılı bir performans çizen Eslem Sena Yurt, sosyal medya hesabından son haline dair paylaşımlarda bulunuyor.