Masterchef Eslem'in son halini görenler inanamadı! Aynı kişi olduğu bile şüpheli yok böyle bir değişim
Masterchef, 2022 itibariyle 5.sezonuna başladı başlamasına ancak eski sezon yarışmacıları teker tekerr hafızalarda. Özellikle bazıları var ki, yakinen takip ediliyorlar. Onlardan biri de Eslem Sena Yurt. 2018 yılında MasterChef Türkiye'de mücadele eden ve sonrasında ünlü isimler mutfak şefliğini üstelenen Eslem Sena Yurt, değişimiyle adından söz ettirdi. Yarışmadan sonra kilo veren Yurt'u yeni imajıyla görenler tanımakta güçlük çekti.
20.07.2022 11:14 - Son Güncelleme: 20.07.2022 11:14
MasterChef yarışmasıyla tanınan Eslem Sena Yurt tarzında değişikliğe gitti. Verdiği kilolarla dikkat çeken Eslem Sena Yurt, adeta bambaşka birisi oldu.
MasterChef Türkiye'nin 2018 sezonuna katılan ve bu yarışma ile tanınan Eslem Sena Yurt, fazla kilolarından kurtuldu. Yaptığı yemekler ile başarılı bir performans çizen Eslem Sena Yurt, sosyal medya hesabından son haline dair paylaşımlarda bulunuyor.