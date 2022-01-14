Masterchef Eren'in bu hali çok fena 'aman şampiyon sen ne yaptın' Eşi ve çocuğu merak edilen Eren Kaşıkçı meğer...
TV 8 ekranlarında yayınlana Masterchef'in başından bu yana en büyük şampiyonluk adaylarından biri olan Eren Kaşıkçı finale adını yazdırarak kendisine olan inancı da boşa çıkarmadı. Hasan Biltekin karşısında şampiyonluk mücadelesi veren Eren Kaşıkçı hakkında eşi, çocuğu, aslen nereli, kaç yaşında gibi detayların yanı sarı en çok merak edilen konulardan biri de sakalsız hali. Eren Kaşıkçı'nın son halini görenler 'aman şampiyon sen ne yaptın!' demeden geçemiyor. İşte Eren Kaşıkçı hakkında merak edilenler.
14.01.2022 15:49
- Son Güncelleme: 14.01.2022 15:49
Tüm Türkiye artık onu 'kızıl sakal' olarak tanıyor. 6 aylık maceranın sonunda Hasan Biltekin ile finale kalmayı başaran Eren Kaşıkçı günün en çok merak edilen isimlerinden biri.
Aslen Tokatlı olan yarışmacı, MasterChef Türkiye 2021'de İmroz Kuzusu yaparak, jüri üyelerini etkilemiş ve MasterChef yolculuğuna başlamıştı.