MasterChef Emir Elidemir'in babası ortaya çıktı! MasterChef Emir'in babası bakın hangi ünlü futbolcu...

MasterChef Emir Elidemir'in babası ortaya çıktı! MasterChef Türkiye yarışmasıyla adını duyuran fenomen yarışmacı Emir Elidemir, yaptığı yemeklerin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirmişti. Yarışmayla birlikte ekranlara da veda eden Elidemir, Instagram'da yaptığı paylaşımlarla sevenleriyle etkileşim halinde kalmaya devam ediyor. 26 yaşındaki fenomen yarışmacı özellikle babasıyla yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Kısa süre içerisinde büyük bir hayran kitlesi kazanan Elidemir'in babasının Milli futbolcu olduğunu öğrenenler ise oldukça şaşırıyor. Peki Emir Elidemir'in babası kim? İşte MasterChef Emir'in Milli futbolcu olan babası...

27.04.2021 12:46 - Son Güncelleme: 27.04.2021 12:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





