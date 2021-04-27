RAMAZAN İMSAKİYE
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MasterChef Emir Elidemir'in babası ortaya çıktı! MasterChef Emir'in babası bakın hangi ünlü futbolcu...

MasterChef Emir Elidemir'in babası ortaya çıktı! MasterChef Türkiye yarışmasıyla adını duyuran fenomen yarışmacı Emir Elidemir, yaptığı yemeklerin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirmişti. Yarışmayla birlikte ekranlara da veda eden Elidemir, Instagram'da yaptığı paylaşımlarla sevenleriyle etkileşim halinde kalmaya devam ediyor. 26 yaşındaki fenomen yarışmacı özellikle babasıyla yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Kısa süre içerisinde büyük bir hayran kitlesi kazanan Elidemir'in babasının Milli futbolcu olduğunu öğrenenler ise oldukça şaşırıyor. Peki Emir Elidemir'in babası kim? İşte MasterChef Emir'in Milli futbolcu olan babası...

27.04.2021 12:46 - Son Güncelleme: 27.04.2021 12:46
MasterChef Emir Elidemir'in babası ortaya çıktı! MasterChef Emir'in babası bakın hangi ünlü futbolcu...

MasterChef Türkiye yarışmasıyla tanınan Emir Elidemir, programdaki tavırları ve başarılı performansıyla gönüllere taht kurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
MasterChef Emir Elidemir'in babası ortaya çıktı! MasterChef Emir'in babası bakın hangi ünlü futbolcu...

Yakışıklılığı ile de adından söz ettiren yarışmacı, kısa süre içinde büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Instagram'da 402 bin takipçisi bulunan fenomen yarışmacının sosyal medya paylaşımları ise sık sık gündem oluyor.

MasterChef Emir Elidemir'in babası ortaya çıktı! MasterChef Emir'in babası bakın hangi ünlü futbolcu...

Masterchef Emir'in en dikkat çeken paylaşımı ise babası ile olanlar. MasterChef Emir Elidemir'in babasının çok ünlü bir Milli futbolcu olduğunu öğrenenler oldukça şaşırıyor. İşte başta Emir Elidemir olmak üzere ünlü isimler ve aileleri...

MasterChef Emir Elidemir'in babası ortaya çıktı! MasterChef Emir'in babası bakın hangi ünlü futbolcu...

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MasterChef Emir Elidemir'in babası ortaya çıktı! MasterChef Emir'in babası bakın hangi ünlü futbolcu...

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