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Masterchef Emir Elidemir'in babası Milli futbolcu çıktı! Masterchef Emir babasının aynısı! Fatih Terim ve Mustafa Denizli...

Yarışmacıların en iyi yemeği yapıp ardından jüriden onay alarak şampiyonluk için ter döktüğü Masterchef'in en çok dikkat çeken isimlerinden biri hiç kuşkusuz 26 yaşındaki yarışmacı Emir Elidemir. Yakışıklılığıyla son 16 öncesinde de kısa süre içerisinde büyük bir hayran kitlesi kazanan Emir Elidemir, sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in de favorisi haline gelmişti. Daha önce babasının Milli futbolcu olduğunu söyleyen Emir Elidemir'in bu açıklamasının ardından babası kimdir merak edildi. Masterchef Emir'in babası bakın kimmiş. İşte detaylar...

15.10.2020 12:39 - Son Güncelleme: 15.10.2020 12:39
Masterchef Emir Elidemir'in babası Milli futbolcu çıktı! Masterchef Emir babasının aynısı! Fatih Terim ve Mustafa Denizli...

MasterChef'te başarılı bir grafik çizen yarışmanın iddialı isimleri arasında yer alan Emir Elidemir yarışmanın ekrana gelen son bölümünde babası hakkında bilgiler verdi.

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Masterchef Emir Elidemir'in babası Milli futbolcu çıktı! Masterchef Emir babasının aynısı! Fatih Terim ve Mustafa Denizli...

Babasının eski bir futbolcu olduğunu ifade eden Emir Elidemir'in açıklamalarının ardından MasterChef takipçileri Emir Elidemir'in babası kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki MasterChef Emir Elidemir'in babası Hasan Elidemir kimdir?

Masterchef Emir Elidemir'in babası Milli futbolcu çıktı! Masterchef Emir babasının aynısı! Fatih Terim ve Mustafa Denizli...

İzmirspor'un eski futbolcularından, spor yazarı ve diş hekimi Hasan Elidemir, 60 yaşında hayatını kaybetti.

Masterchef Emir Elidemir'in babası Milli futbolcu çıktı! Masterchef Emir babasının aynısı! Fatih Terim ve Mustafa Denizli...

İzmir'in Eşrefpaşa semtinde 1959 yılında doğan ve 1970'te İzmirspor altyapısında futbola başlayarak genç milli olan Elidemir, 14 yıl bu kulüpte forma giydikten sonra Antalyaspor'da da oynadı.

Masterchef Emir Elidemir'in babası Milli futbolcu çıktı! Masterchef Emir babasının aynısı! Fatih Terim ve Mustafa Denizli...

Aynı zamanda Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olarak uzun yıllar Eşrefpaşa Hastanesi ve kendi muayenehanesinde doktorluk yapan Elidemir, köşe yazarlığı ve Altay'da sportif direktörlük görevinde bulundu.

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