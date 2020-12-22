Masterchef Emir Elidemir'in babası Milli futbolcu çıkmıştı! Meğer Emir Elidemir'in annesi de...
Yarışmacıların en iyi yemeği yapıp ardından jüriden onay alarak şampiyonluk için ter döktüğü Masterchef'in en çok dikkat çeken isimlerinden biri hiç kuşkusuz 26 yaşındaki yarışmacı Emir Elidemir. Yakışıklılığıyla son 16 öncesinde de kısa süre içerisinde büyük bir hayran kitlesi kazanan Emir Elidemir, sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in de favorisi haline gelmişti. Daha önce babasının Milli futbolcu olduğunu söyleyen Emir Elidemir hakkında hayranları pek çok detay merak ederken annesi genç görüntüsüyle herkesi şaşırttı. Annesi gazeteci olan Emir Elidemir, Masterchef'in en büyük şampiyonluk adaylarından biri.
22.12.2020 17:46
- Son Güncelleme: 22.12.2020 17:46
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