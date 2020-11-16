Haberler Galeri Magazin Masterchef Ebru Has hakkındaki bu gerçek şoke etti! Kanser olduğunu açıklayan Ebru sarı saçları ve voleybol oynarken...

Masterchef Ebru Has hakkındaki bu gerçek şoke etti! Kanser olduğunu açıklayan Ebru sarı saçları ve voleybol oynarken...

Yarışmacıların şampiyonluk önlüğü için ter döktüğü Masterchef'te yarışmacılar da adından bolca söz ettiriyor. Son olarak yarışmanın iddialı isimlerinden biri olan Esra Tokelli'nin yarışmaya veda etmesinin ardından yeni haftada, Masterchef Esra'nın elenmesinin nedeni Ebru Has-Ayyüce Kamit-Özgül Coşar ittifakı olarak gösteriliyor. Sert duruşu ve Emir Elidemir'le ettiği kavgayla adından söz edilen Ebru Has hakkında pek çok merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Ebru Has hakkında bakın başka neler ortaya çıktı.

16.11.2020 12:55 - Son Güncelleme: 16.11.2020 12:55
Masterchef Ebru Has hakkındaki bu gerçek şoke etti! Kanser olduğunu açıklayan Ebru sarı saçları ve voleybol oynarken...

Yaptığı yemekler ve yarışma performansı ile dikkatleri çeken başarılı yarışmacı MasterChef Ebru, hayat hikayesi ve MasterChef yolculuğuyla da ilgi odağı oluyor.

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Masterchef Ebru Has hakkındaki bu gerçek şoke etti! Kanser olduğunu açıklayan Ebru sarı saçları ve voleybol oynarken...

Geçtiğimiz günlerde kanser tedavisi gördüğünü ve atlattığını açıklayan Ebru Has hakkında bakın hangi gerçekler ortaya çıktı. Görünce çok şaşıracağınız garanti.

Masterchef Ebru Has hakkındaki bu gerçek şoke etti! Kanser olduğunu açıklayan Ebru sarı saçları ve voleybol oynarken...

YARIŞMACILAR HAKKINDA ORTAYA ÇIKANLAR HERKESİ ŞAŞIRTIYOR

Masterchef Türkiye 2020 yarışmacılarından olan Eray Aksungur, ilk bölümlerle birlikte öne çıkan isim oldu. Yemeklerdeki yeteneğinden çok 'uyumsuzluğu' ile konuşulan Eray Aksungur, takım kaptanlarının istemediği isimler arasına girdi. Masterchef'ten elenen Berk İlter ile ilgili Gülşah Suna'nın suçlamalarına maruz kalan Eray Aksungur, aslında deneyimli bir yarışmacı olduğu ortaya çıkmıştı.

Masterchef Ebru Has hakkındaki bu gerçek şoke etti! Kanser olduğunu açıklayan Ebru sarı saçları ve voleybol oynarken...

Eray Aksungur'un 'Lezzet Akademisi' yarışmasında yer aldığı ortaya çıktı. Hem de çok tanıdık bir isimle...

Masterchef Ebru Has hakkındaki bu gerçek şoke etti! Kanser olduğunu açıklayan Ebru sarı saçları ve voleybol oynarken...

Eray Aksungur ile Masterchef jürisi Danilo Zanna, Lezzet Akademisi'nden tanışıyorlar. O yarışmada Danilo Zanna jüri üyesi olarak yer alıyordu.

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