Masterchef Ebru Has hakkındaki bu gerçek şoke etti! Kanser olduğunu açıklayan Ebru sarı saçları ve voleybol oynarken...
Yarışmacıların şampiyonluk önlüğü için ter döktüğü Masterchef'te yarışmacılar da adından bolca söz ettiriyor. Son olarak yarışmanın iddialı isimlerinden biri olan Esra Tokelli'nin yarışmaya veda etmesinin ardından yeni haftada, Masterchef Esra'nın elenmesinin nedeni Ebru Has-Ayyüce Kamit-Özgül Coşar ittifakı olarak gösteriliyor. Sert duruşu ve Emir Elidemir'le ettiği kavgayla adından söz edilen Ebru Has hakkında pek çok merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Ebru Has hakkında bakın başka neler ortaya çıktı.
16.11.2020 12:55
- Son Güncelleme: 16.11.2020 12:55
YARIŞMACILAR HAKKINDA ORTAYA ÇIKANLAR HERKESİ ŞAŞIRTIYOR
Masterchef Türkiye 2020 yarışmacılarından olan Eray Aksungur, ilk bölümlerle birlikte öne çıkan isim oldu. Yemeklerdeki yeteneğinden çok 'uyumsuzluğu' ile konuşulan Eray Aksungur, takım kaptanlarının istemediği isimler arasına girdi. Masterchef'ten elenen Berk İlter ile ilgili Gülşah Suna'nın suçlamalarına maruz kalan Eray Aksungur, aslında deneyimli bir yarışmacı olduğu ortaya çıkmıştı.
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