MasterChef Duygu Acarsoy aylar sonra ortaya çıktı! Karnı burnunda pozu sosyal medyaya bomba gibi düştü
MasterChef Duygu Acarsoy aylar sonra ortaya çıktı! 'MasterChef Türkiye 2020' yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran ve elendikten sonra programla birlikte ekranlara da veda eden Duygu Acarsoy, 'beni aldattı' açıklaması sonrası barıştığı Uğur Atun ile nikah masasın oturmuştu. Aile arasında gerçekleşen sade bir törenle dünyaevine giren çiftten müjdeli haber geldi. MasterChef Duygu, karnı burnunda pozunu sosyal medya hesabında paylaştı. Eşi Uğur Atun ile verdiği bir pozla hamile olduğunu duyuran Duygu'nun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Duygu Acarsoy'un çok konuşulan o paylaşımı…
30.04.2021 21:01
- Son Güncelleme: 30.04.2021 21:01