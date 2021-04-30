RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

MasterChef Duygu Acarsoy aylar sonra ortaya çıktı! Karnı burnunda pozu sosyal medyaya bomba gibi düştü

MasterChef Duygu Acarsoy aylar sonra ortaya çıktı! 'MasterChef Türkiye 2020' yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran ve elendikten sonra programla birlikte ekranlara da veda eden Duygu Acarsoy, 'beni aldattı' açıklaması sonrası barıştığı Uğur Atun ile nikah masasın oturmuştu. Aile arasında gerçekleşen sade bir törenle dünyaevine giren çiftten müjdeli haber geldi. MasterChef Duygu, karnı burnunda pozunu sosyal medya hesabında paylaştı. Eşi Uğur Atun ile verdiği bir pozla hamile olduğunu duyuran Duygu'nun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Duygu Acarsoy'un çok konuşulan o paylaşımı…

30.04.2021 21:01 - Son Güncelleme: 30.04.2021 21:01
MasterChef Duygu Acarsoy aylar sonra ortaya çıktı! Karnı burnunda pozu sosyal medyaya bomba gibi düştü

'MasterChef Türkiye 2020'nin dikkat çeken yarışmacılarından Duygu Acarsoy, sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak hamile olduğunu duyurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
MasterChef Duygu Acarsoy aylar sonra ortaya çıktı! Karnı burnunda pozu sosyal medyaya bomba gibi düştü

'Beni aldattı' açıklaması sonrası barıştığı Uğur Atun ile nikah masasına oturan Duygu Acarsoy, eşiyle verdiği esprili bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

MasterChef Duygu Acarsoy aylar sonra ortaya çıktı! Karnı burnunda pozu sosyal medyaya bomba gibi düştü

Eşi Uğur Atun ile paylaştığı pozuna "Göbekler yarışıyor adlı fotoğrafımız" notunu düşen Acarsoy'un paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

MasterChef Duygu Acarsoy aylar sonra ortaya çıktı! Karnı burnunda pozu sosyal medyaya bomba gibi düştü

İşte MasterChef Duygu Acarsoy'un karnı burnunda verdiği o poz…

MasterChef Duygu Acarsoy aylar sonra ortaya çıktı! Karnı burnunda pozu sosyal medyaya bomba gibi düştü

NE OLMUŞTU?
'MasterChef Türkiye 2020' yarışmasında nişanlısı tarafından ihanete uğradığını açıklayan Duygu Acarsoy, katıldığı YouTube kanalında, nişanlısı ile barıştığını ve yakın zamanda evleneceğini duyurmuştu.