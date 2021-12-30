Masterchef Dilara ve Mehmet Yalçınkaya hakkında akıllara zarar iddia! Herkesi çıldırtan Dilara Başaran ile Mehmet Şef...
TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'in yetenekli yarışmacıları sosyal medyada adlarından sık sık söz ettiriyor. O isimlerden biri de Dilara Başaran oldu. Masterchef'in iddialı yarışmacılarından biri olan Dilara 'Masterchef'in en güçlü kadın yarışmacısı olacağım' sözleriyle, rakiplerine de gözdağı vermişti. Son dönemde sık sık girdiği kavgalarla gündeme gelen Dilara Başaran ile sevilen jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte iddianın tüm detayları...
TV8 MasterChef Türkiye yarışmacılarından Dilara Başaran'ın ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın akrabası olduğu iddiası medya kulislerini karıştırdı. Burcu Önal ile büyük bir kavga eden Dilara Başaran, yayın sonrası da ortalığı karıştırmıştı. Burcu ve Dilara saç saça evde kavga edince Burcu'nun otele yerleştirildiği ortaya çıkmıştı.
MasterChef ile ilgili bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Şef Mehmet Yalçınkaya'nın, yarışmanın popüler isimlerinden Dilara Başaran ile akraba olduğu iddia edildi. O iddia sonrası torpil mi var sorusu akıllara yerleşmeye başladı.
MasterChef yarışmasıyla ilgili bir iddia ortalığı karıştırdı. Yarışmanın öne çıkan ve son anda dahil olan isimlerindendi. Akşam'da yer alan habere göre; Başaran, şef Yalçınkaya'nın anne tarafından uzaktan akrabası.