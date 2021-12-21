MasterChef Dilara Başaran hakkında şaşırtan gerçek! Duyan inanamadı Pelin Zaman ile arasındaki fark çok konuşuldu meğer...
MasterChef Dilara Başaran hakkında şaşırtan gerçek! Jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu MasterChef Türkiye yarışmasında en iyi pizzayı yaparak kaptanlık oyununu kazanan Dilara Başaran'ın hayatı merak konusu oldu. Program izleyicileri Başaran'ın hayatını merak edip araştırmaya başladı. Fenomen yarışmacının özellikle yaşı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları en çok "Dilara Başaran kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Başaran'ın yaşını duyanlar şaşıp kalırken yarışmacı arkadaşı Pelin Zaman ile arasındaki fark dikkat çekti. Bakın Dilara Başaran kaç yaşındaymış...
21.12.2021 01:48
- Son Güncelleme: 21.12.2021 01:48
MasterChef Türkiye'nin yayınlanan son bölümünde mavi takım kaptanı, kaptanlık oyunu ile belli oldu. Yarışmacılar, verilen malzemeler ile yaratıcılıklarını konuşturup farklı pizzalar yapmaya çalıştı. Şefler ise tadım yaptıktan sonra öne çıkan üç ismi açıkladı.
Kaptanlık oyununu kazanarak gündeme gelen Dilara Başaran'ın hayatı merak konusu oldu. Program izleyicileri Başaran'ın hayatını merak edip araştırmaya başladı. Fenomen yarışmacının özellikle yaşı merak konusu oldu.
İnternet kullanıcıları en çok "Dilara Başaran kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Başaran'ın yaşını duyanlar şaşıp kalırken yarışmacı arkadaşı Pelin Zaman ile arasındaki fark dikkat çekti.