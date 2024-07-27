MasterChef Danilo Zanna'nın oğlunu kimse bilmiyordu! 11 yaşındaki Zeno Tibet'le rap düeti yaptılar! "Şefim bir bağırmada çocuk şarkısını söylesin"

MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, bu kez mutfak hünerleriyle değil, oğlu Zeno Tibet ile gündeme geldi. Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya ile MasterChef Türkiye'de jüri koltuğuna oturan Danilo Zanna'nın oğlunu pek fazla kişi bilmiyordu! Ünlü şef, 11 yaşındaki oğlu Zeno Tibet ile birlikte gerçekleştirdiği rap düetiyle hayranlarını şaşırttı. İşte Danilo Zanna ve oğlunun eğlenceli anları...