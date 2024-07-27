MasterChef Danilo Zanna'nın oğlunu kimse bilmiyordu! 11 yaşındaki Zeno Tibet'le rap düeti yaptılar! "Şefim bir bağırmada çocuk şarkısını söylesin"

MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, bu kez mutfak hünerleriyle değil, oğlu Zeno Tibet ile gündeme geldi. Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya ile MasterChef Türkiye'de jüri koltuğuna oturan Danilo Zanna'nın oğlunu pek fazla kişi bilmiyordu! Ünlü şef, 11 yaşındaki oğlu Zeno Tibet ile birlikte gerçekleştirdiği rap düetiyle hayranlarını şaşırttı. İşte Danilo Zanna ve oğlunun eğlenceli anları...
Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya ile MasterChef Türkiye'de jüri koltuğuna oturan Danilo Zanna'nın oğlunu pek fazla kişi bilmiyordu! Ünlü şef, 11 yaşındaki oğlu Zeno Tibet ile birlikte gerçekleştirdiği rap düetiyle hayranlarını şaşırttı. İşte Danilo Zanna ve oğlunun eğlenceli anları...
MasterChef Türkiye'nin güler yüzlü jüri üyesi Danilo Zanna, özel hayatıyla da milyonlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediliyor.
2012'de Tuğçe Demirbilek ile evlenip 15 Aralık 2021'de boşan Danilo Zanna, Zeno Tibet adını verdiği oğluyla baba olmanın mutluluğunu yaşadı.