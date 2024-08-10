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MasterChef Danilo Zanna’nın gözünden sakındığı oğluna bakın! Ebru Gündeş’e benzetilen eski eşi Tuğçe Demirbilek’le 9 yıl evli kalmıştı

Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya ile MasterChef Türkiye'nin jüri üyeliğini üstlenen İtalyan şef Danilo Zanna'nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu merak edildi. Ebru Gündeş'e benzetilen eski eşi Tuğçe Demirbilek'le 9 yıl evli kalan Zanna'nın oğlunu görenler, "Annesinin kopyası", "Vay be koca adam olmuş" yorumlarında bulundu. İşte Danilo Zanna'nın biricik oğlu...

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024, 13:12 Güncelleme 10 Ağustos 2024, 13:12
MasterChef Danilo Zanna’nın gözünden sakındığı oğluna bakın! Ebru Gündeş’e benzetilen eski eşi Tuğçe Demirbilek’le 9 yıl evli kalmıştı 1

MasterChef Türkiye ile hafızalara kazınan İtalyan şef Danilo Zanna'nın 2012 yılında evlendiği Tuğçe Demirbilek'ten Zeno Tibet adını verdiği bir oğlu oldu.

MasterChef Danilo Zanna’nın gözünden sakındığı oğluna bakın! Ebru Gündeş’e benzetilen eski eşi Tuğçe Demirbilek’le 9 yıl evli kalmıştı 2

2021 yılında evliliği biten Zanna, geçen günlerde Giresunlu eski eşi Tuğçe Demirbilek ile gündem oldu.

MasterChef Danilo Zanna’nın gözünden sakındığı oğluna bakın! Ebru Gündeş’e benzetilen eski eşi Tuğçe Demirbilek’le 9 yıl evli kalmıştı 3

Son haliyle dikkat çeken Demirbilek, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından şarkıcı Ebru Gündeş'e benzetildi.

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