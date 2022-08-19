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Haberler Magazin MasterChef Danilo Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek'ten olay paylaşım! 9 yıl evli kalmışlardı: "Bazı insanlar senden aldıklarını..."

MasterChef Danilo Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek'ten olay paylaşım! 9 yıl evli kalmışlardı: "Bazı insanlar senden aldıklarını..."

MasterChef Danilo Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek'ten olay paylaşım! 9 yıllık evlilik geçen sene bitmişti... 2012-2021 yılları arasında evli kalan çift, şimdilerde oğulları Zeno Tibet Zanna için dostluklarını sürdürmeye devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Tuğçe Demirbilek Instagram hesabından paylaştığı yazı ile dikkat çekti. Ünlü şef Danilo Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek'in o paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu ve birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenildi.

19.08.2022 12:55 - Son Güncelleme: 19.08.2022 13:05
MasterChef Danilo Zanna’nın eski eşi Tuğçe Demirbilek’ten olay paylaşım! 9 yıl evli kalmışlardı: Bazı insanlar senden aldıklarını...

"BAZI İNSANLAR SENDEN ALDIKLARINI..."

9 yıl evli kalmışlardı... MasterChef Danilo Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek'ten olay paylaşım!

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MasterChef Danilo Zanna’nın eski eşi Tuğçe Demirbilek’ten olay paylaşım! 9 yıl evli kalmışlardı: Bazı insanlar senden aldıklarını...

MasterChef'in İtalyan jüri üyesi Danilo Zanna, atv ekranlarında yayınlanan 'Elin Oğlu' adlı programdan bu yana hayatımızda... Sevecen ve sempatik tavırlarıyla gönülleri fetheden Danilo, 2012-2021 yılları arasında Tuğçe Demirbilek ile evli kaldı.

MasterChef Danilo Zanna’nın eski eşi Tuğçe Demirbilek’ten olay paylaşım! 9 yıl evli kalmışlardı: Bazı insanlar senden aldıklarını...

Zeno adında bir erkek çocuğu olan çift geçtiğimiz sene sürpriz bir şekilde yollarını ayırdı. 8 yaşındaki oğullarının velayeti ortak kaldı. Çocuğunun tüm masraflarını karşılayacak olan Danilo Zanna oğlunu her istediğinde görebilecek.

MasterChef Danilo Zanna’nın eski eşi Tuğçe Demirbilek’ten olay paylaşım! 9 yıl evli kalmışlardı: Bazı insanlar senden aldıklarını...

ORTAK VELAYET
Duruşma çıkışında Danilo Zanna "Üzüldüm. Her şey yolunda" dedi. Zanna'ın avukatı Altın Mimir ise "Tanıkların müşterek çocukları var, anlaşmalı olarak boşandılar. Dostlukları arkadaşlıkları devam edecek oğulları için her zaman bir arada olacaklar" dedi.

MasterChef Danilo Zanna’nın eski eşi Tuğçe Demirbilek’ten olay paylaşım! 9 yıl evli kalmışlardı: Bazı insanlar senden aldıklarını...

Boşandıktan sonra dost kalmayı başaran çiftten Danilo Zanna'nın yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Eda Alkaya ile görüntüleri ortaya çıkmıştı.

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