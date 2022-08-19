MasterChef Danilo Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek'ten olay paylaşım! 9 yıl evli kalmışlardı: "Bazı insanlar senden aldıklarını..."
MasterChef Danilo Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek'ten olay paylaşım! 9 yıllık evlilik geçen sene bitmişti... 2012-2021 yılları arasında evli kalan çift, şimdilerde oğulları Zeno Tibet Zanna için dostluklarını sürdürmeye devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Tuğçe Demirbilek Instagram hesabından paylaştığı yazı ile dikkat çekti. Ünlü şef Danilo Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek'in o paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu ve birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenildi.
19.08.2022 12:55 - Son Güncelleme: 19.08.2022 13:05
ORTAK VELAYET
Duruşma çıkışında Danilo Zanna "Üzüldüm. Her şey yolunda" dedi. Zanna'ın avukatı Altın Mimir ise "Tanıkların müşterek çocukları var, anlaşmalı olarak boşandılar. Dostlukları arkadaşlıkları devam edecek oğulları için her zaman bir arada olacaklar" dedi.