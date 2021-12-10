Masterchef Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek arası kazan kaynıyor! ’Haysiyetsiz’ çıkışından sonra konuştu da konuştu

'DANILO VE YALANLARLA KURULU HAYATI...'

Tuğçe Demirbilek'in iddialarına göre ilişkileri yalanlar üzerine kurulu ve Danilo Zanna yalanlarla kurulu bir hayatı yaşamaya devam etmek istiyor.

'Taraflar arasındaki evlilik birliği Danilo Zanna'nın 'aslında gerçek olmayan' bir yaşam sürme çabası nedeniyle temelden sarsılmıştır.'