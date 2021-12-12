Masterchef Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek neden boşanıyor merak ediliyordu! Kazan kaynıyor: "Danilo 'keşke 3 ay önce bitseydi' diyordur"

- Orkun Ün: Başıma böyle bir şey gelse üzülürüm ben biliyor musunuz?

Para pazarlığına girmek istemem eski eşim bile olsa.

Tabii bu fiyatlar hep imkanlar çerçevesinde isteniyor ama olayı bu kadar çirkinleştirmeseler keşke. Ayrıca çocukları var çiftin, bunu da sakın unutmasınlar.