Masterchef Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek neden boşanıyor merak ediliyordu! Kazan kaynıyor: "Danilo 'keşke 3 ay önce bitseydi' diyordur"
Masterchef Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek neden boşanıyor merak ediliyordu! Günlerdir hatta haftalardır magazin gündeminden düşmeyen boşanma haberiyle ilgili kulislerde konuşmalar devam ediyor. Atv ekranlarında yayınlanan 'Elin Oğlu' adlı programdan bu yana hayatlarımızda. Yaptıkları yemekleriyle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en sevdiği şef hiç kuşkusuz Danilo Zanna. 38 yaşındaki İtalyan şef sempatik ve sıcakkanlı tavırlarıyla gönülleri kazandı. Danilo Zanna'ya bugünki şöhretini getiren ise Tuğçe Demirbilek ile olan evliliği oldu. Ancak 9 yıllık evlilik bitiyor. Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek Zanna, bir süre önce boşanacaklarını açıklamıştı. Çiftin arasındaki boşanma davasında sular durulmuyor. Tazminatta anlaşamadıkları ileri sürülen çiftin boşanma sürecinde bakın neler yaşanıyor...
12.12.2021 09:50
- Son Güncelleme: 12.12.2021 09:50
"DANİLO 'KEŞKE 3 AY ÖNCE BİTSEYDİ' DİYORDUR"
Masterchef Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek neden boşanıyor merak ediliyordu! Kazan kaynıyor... Hürriyet'in haberine göre boşanma aşamasındaki Danilo Zanna ile eşi Tuğçe Demirbilek, 500 bin Euro tazminatta anlaşamadı. Tuğçe Hanım bakın ne kadar istiyormuş. İşte detaylar...
- Savaş Özbey: Herkesi imrendirecek, çok tatlı bir aşk hikâyeleri vardı Danilo-Tuğçe çiftinin. İstanbul'da tanışma, memleketler arası aşk, Paris'te evlenme teklifi...
Şimdi boşanmaları üzücü tabii. Rakamların büyüklüğüne gelince... Danilo Şef'i alkışlamak lazım bence. Sen tut, dilini bile bilmediğin bir ülkede bu kadar meşhur ol, öyle bir para kazan ki boşanma tazminatın bile milyonlarla ölçülsün.