Masterchef Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek boşandı! 9 yıllık evlilik neden bitti? Danilo'nun ilk sözleri bakın ne oldu
Masterchef Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek boşandı! 9 yıllık evlilik tek celsede bitti. Atv ekranlarında yayınlanan 'Elin Oğlu' adlı program ile hayatımıza giren İtalyan şef Danilo Zanna, sempatik ve sıcakkanlı tavırlarıyla gönülleri kazanmıştı. Zeno Zanna adında bir erkek evlada sahip olan Tuğçe Demirbilek ile Danilo Zanna neden boşandı merak ediliyor. İşte gündeme bomba gibi düşen boşanma hakkında detaylar ve tek celsede biten evliliğin ardından Şef Danilo'nun ilk sözleri...
9 YILLIK EVLİLİK NEDEN BİTTİ?
Masterchef Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek boşandı! Danilo'nun ilk sözleri bakın ne oldu...
Masterchef yarışmasının sempatik İtalyan şefi Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek 2012 yılında hayatlarını birleştirmişti. Çift 2013 yılında oğullarının kucağına almıştı. 9 yıllık evli olan ikili fikir ayrılıkları nedeniyle boşanacaklarını açıklamıştı. Boşanma sürecinde anlaşmazlık yaşayan çift bugün tek celsede boşandı.
Geçtiğimiz aylarda boşanma kararı aldıklarını duyurmuş ve Danilo Zanna, Etiler'de birlikte yaşadıkları konuttan taşınarak ayrı bir eve çıkmıştı. İddiaya göre anlaşmalı boşanmaya hazırlanan çift arasında anlaşmazlık yaşamıştı. Anlaşma sağlanamayınca ünlü şef boşanma davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran Danilo Zanna eşi Tuğçe Demirbilek'e 'Suç işleme ve Haysiyetsiz hayat sürme nedeni ile boşanma' davası açmıştı.
ORTAK VELAYET
8 yaşındaki oğullarının velayeti ortak kaldı. Çocuğunun tüm masraflarını karşılayacak olan Danilo Zanna oğlunu her istediğinde görebilecek. Duruşma çıkışında Danilo Zanna "Üzüldüm. Her şey yolunda" dedi. Zanna'ın avukatı Altın Mimir ise "Tanıkların müşterek çocukları var, anlaşmalı olarak boşandılar. Dostlukları arkadaşlıkları devam edecek oğulları için her zaman bir arada olacaklar" dedi.