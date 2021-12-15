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Masterchef Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek boşandı! 9 yıllık evlilik neden bitti? Danilo'nun ilk sözleri bakın ne oldu

Masterchef Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek boşandı! 9 yıllık evlilik tek celsede bitti. Atv ekranlarında yayınlanan 'Elin Oğlu' adlı program ile hayatımıza giren İtalyan şef Danilo Zanna, sempatik ve sıcakkanlı tavırlarıyla gönülleri kazanmıştı. Zeno Zanna adında bir erkek evlada sahip olan Tuğçe Demirbilek ile Danilo Zanna neden boşandı merak ediliyor. İşte gündeme bomba gibi düşen boşanma hakkında detaylar ve tek celsede biten evliliğin ardından Şef Danilo'nun ilk sözleri...

15.12.2021 15:30 - Son Güncelleme: 15.12.2021 15:41
Masterchef Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek boşandı! 9 yıllık evlilik neden bitti? Danilo’nun ilk sözleri bakın ne oldu

9 YILLIK EVLİLİK NEDEN BİTTİ?

Masterchef Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek boşandı! Danilo'nun ilk sözleri bakın ne oldu...

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Masterchef Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek boşandı! 9 yıllık evlilik neden bitti? Danilo’nun ilk sözleri bakın ne oldu

Masterchef yarışmasının sempatik İtalyan şefi Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek 2012 yılında hayatlarını birleştirmişti. Çift 2013 yılında oğullarının kucağına almıştı. 9 yıllık evli olan ikili fikir ayrılıkları nedeniyle boşanacaklarını açıklamıştı. Boşanma sürecinde anlaşmazlık yaşayan çift bugün tek celsede boşandı.

Masterchef Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek boşandı! 9 yıllık evlilik neden bitti? Danilo’nun ilk sözleri bakın ne oldu

Geçtiğimiz aylarda boşanma kararı aldıklarını duyurmuş ve Danilo Zanna, Etiler'de birlikte yaşadıkları konuttan taşınarak ayrı bir eve çıkmıştı. İddiaya göre anlaşmalı boşanmaya hazırlanan çift arasında anlaşmazlık yaşamıştı. Anlaşma sağlanamayınca ünlü şef boşanma davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran Danilo Zanna eşi Tuğçe Demirbilek'e 'Suç işleme ve Haysiyetsiz hayat sürme nedeni ile boşanma' davası açmıştı.

Masterchef Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek boşandı! 9 yıllık evlilik neden bitti? Danilo’nun ilk sözleri bakın ne oldu

BOŞANDILAR
İstanbul Aile Mahkemesi'nde bugün görülen davaya Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek katılım sağladı. Taraflar arasında anlaşma sağlandı. Çekişmeli başlayan dava anlaşmalı olarak son buldu. 9 yıllık evlilikleri tek celsede bitti.

Masterchef Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek boşandı! 9 yıllık evlilik neden bitti? Danilo’nun ilk sözleri bakın ne oldu

ORTAK VELAYET
8 yaşındaki oğullarının velayeti ortak kaldı. Çocuğunun tüm masraflarını karşılayacak olan Danilo Zanna oğlunu her istediğinde görebilecek. Duruşma çıkışında Danilo Zanna "Üzüldüm. Her şey yolunda" dedi. Zanna'ın avukatı Altın Mimir ise "Tanıkların müşterek çocukları var, anlaşmalı olarak boşandılar. Dostlukları arkadaşlıkları devam edecek oğulları için her zaman bir arada olacaklar" dedi.

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